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    Пилявский: «Понятно, что российский чемпионат сильнее украинского»

    Украинский защитник Андрей Пилявский, ранее перешедший из «Рубина» в «Ворсклу», рассказал о причинах своего ухода из казанского клуба. По словам футболиста, на ситуацию повлияла смена тренера в команде из Татарстана.

    – Если брать в общем, то на ситуацию повлияла смена тренера. Когда я пришел, командой руководил Валерий Чалый. Но сначала я не мог полноценно играть из-за проблем со спиной, выпав на полтора месяца. И как только я залечивал повреждение, через некоторое время боль снова возвращалась… Пока я так боролся с травмой, тренер, по всей видимости изменил, свое мнение обо мне, хотя здесь сложно сказать однозначно.

    А по окончании сезона в «Рубин» пришел испанец Хави Грасия, который привнес не только новое виденье футбола, но и привел свою команду и новых футболистов (если не ошибаюсь, сразу 7 или 8 человек). Все время происходили трансферы, среди которых был и новый центральный защитник. В общем, все стало понятно, и многие игроки начали искать аренды.

    – За те три игры, которые вы провели за «Рубин», какие впечатление остались от чемпионата России?

    – Понятно, что он сильнее украинской Премьер-лиги. В России сразу ряд клубов ведут ровную борьбу за чемпионство, есть отличная конкуренция между шестью или семью клубами. Также посещаемость на большом уровне, что тоже большой плюс.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 10:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 4 марта 2017, 17:11

      Зря он такое сказал , затравят свидури за сравнение.

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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 13:16

      да и по деньгам .

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