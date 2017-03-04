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  • Пилявский: «Понятно, что российский чемпионат сильнее украинского»

Пилявский: «Понятно, что российский чемпионат сильнее украинского»

4 марта 2017, 10:22
2

Украинский защитник Андрей Пилявский, ранее перешедший из «Рубина» в «Ворсклу», рассказал о причинах своего ухода из казанского клуба. По словам футболиста, на ситуацию повлияла смена тренера в команде из Татарстана.

– Если брать в общем, то на ситуацию повлияла смена тренера. Когда я пришел, командой руководил Валерий Чалый. Но сначала я не мог полноценно играть из-за проблем со спиной, выпав на полтора месяца. И как только я залечивал повреждение, через некоторое время боль снова возвращалась… Пока я так боролся с травмой, тренер, по всей видимости изменил, свое мнение обо мне, хотя здесь сложно сказать однозначно.

А по окончании сезона в «Рубин» пришел испанец Хави Грасия, который привнес не только новое виденье футбола, но и привел свою команду и новых футболистов (если не ошибаюсь, сразу 7 или 8 человек). Все время происходили трансферы, среди которых был и новый центральный защитник. В общем, все стало понятно, и многие игроки начали искать аренды.

– За те три игры, которые вы провели за «Рубин», какие впечатление остались от чемпионата России?

– Понятно, что он сильнее украинской Премьер-лиги. В России сразу ряд клубов ведут ровную борьбу за чемпионство, есть отличная конкуренция между шестью или семью клубами. Также посещаемость на большом уровне, что тоже большой плюс.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Ворскла Пилявский Андрей Грасия Хави
Комментарии (2)
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АНТИЛОПА ГНУ
1488622593
да и по деньгам .
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paparazzi-kazan
1488636697
Зря он такое сказал , затравят свидури за сравнение.
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