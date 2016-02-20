«Рубин» дозаявил на сезон четверых новичков команды

"Рубин" внес в заявку на сезон четверых игроков, пополнивших ряды казанцев в зимнее трансферное окно.

"ФК "Рубин" дозаявил для участия в чемпионате России сезона 2015/16 защитников Эмиля Бергстрема (№13) и Андрея Пилявского (№79), полузащитников Мийо Цакташа (№20) и Дениса Ткачука (№31). Кроме того, под новым номером заявлен полузащитник Владимир Соболев (№30)", – говорится в заявлении казанского клуба.

Напомним, после 18-ти туров "Рубин" располагается на девятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков.