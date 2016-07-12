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  • «Рубин» хочет устроить взбунтовавшихся футболистов в «Нефтехимик»

«Рубин» хочет устроить взбунтовавшихся футболистов в «Нефтехимик»

12 июля 2016, 16:57
7

«Рубин» ответил 11 игрокам, которые написали жалобу руководству клуба из-за неучастия в подготовительных сборах казанцев.

«Данное письмо поступило в адрес руководства клуба, и оно было нами воспринято, как определенный способ давления на «Рубин». На наш взгляд, ни о какой дискриминации, о которой говорится в письме, не может идти и речи: футболисты занимаются в надлежащих профессионалам условиях, с тренером категории «Про», на качественном поле, на котором «Рубин» выступал в том числе в Лиге Европы, в тренажерном зале, и получая необходимое медицинское обследование.

На наш взгляд, в данном случае стоит говорить, прежде всего, о проигранной рядом футболистов спортивной конкуренции, из-за которой они и тренируются пока не в Австрии, а в Казани. Причем мы сознательно не шли на оглашение данной информации, беспокоясь о репутации данных игроков, которую они сами сейчас себе и портят.

Получается, что следующим шагом будет их письмо о попадании в основной состав на матчи чемпионата России? Как бы ни банально звучало, такова жизнь спортсмена, если ты проигрываешь конкуренцию – ты лишаешься места в основном составе.

При этом 6 человек из подписавших данное письмо вовсе не тренируются по медицинским показаниям, в их числе Камиль Муллин, Владимир Дядюн, Владимир Соболев, Инал Гетигежев, Альберт Шарипов и Динияр Билялетдинов.

Динияр до сих пор восстанавливается после травмы, полученной в игре с ЦСКА. У нас идет постоянный диалог с игроками и их агентами, и мы считаем, что клуб скрупулезно выполняет все контрактные обязательства.

В настоящий момент мы проводим работу по комплектованию команды на новый сезон, и у нас есть варианты трудоустройства футболистов, в частности в клубе ФНЛ нижнекамском «Нефтехимике».

Через подобное уже прошли и нынешние звезды «Рубина» Соломон Кверквелия, Руслан Камболов, Игорь Портнягин, что помогло им стать только сильнее. Только через тяжелый труд на тренировках и играх ты можешь доказать свое право на место в основном составе, а не с помощью писем и прочих кабинетных методов», — говорится в заявлении клуба.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Рубин Нефтехимик Билялетдинов Динияр Дядюн Владимир Пилявский Андрей
Комментарии (7)
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андрей андреев
1468332390
Молодец Бекиевич ,что свалил из этого ...
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FanatSerj
1468332787
лимитчики бушуют ))
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Keeper161
1468347737
Я тоже много хочу,так что рубиновые ,счастья вам здоровья ,держитесь
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1468400886
"...стоит говорить, прежде всего, о проигранной рядом футболистов спортивной конкуренции...".
Только вопрос в том, 11 потерпевших сами не понимают, где и когда успели ее проиграть!!!

«Ктоооо такоой этот потерпевший? Куда он пошёёёл?? Я его, говорит, первый раз вижу!» ©
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