М'Вила, Дядюн и другие игроки «Рубина» могут перейти в «Нефтехимик»

Несколько футболистов «Рубина» могут перейти в нижнекамский «Нефтехимик», который по итогам минувшего сезона поднялся в ФНЛ. Об этом рассказал генеральный директор казанцев Ильгиз Фахриев.

«Мы занимаемся трудоустройством Мавинги, М'Вилы, Ливайи, Пилявского, Дядюна. Все они квалифицированные футболисты, но тренер не видит их в своей команде, о чем мы сразу им сказали, чтобы они также занялись своим трудоустройством.

Их переход в «Нефтехимик» – один из вариантов трудоустройства этих ребят, который мы сейчас рассматриваем. В интересах игроков и клуба как можно быстрее решить эти вопросы», – приводит слова Фахриева «Татар-информ».

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