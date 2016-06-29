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  • М'Вила, Дядюн и другие игроки «Рубина» могут перейти в «Нефтехимик»

М'Вила, Дядюн и другие игроки «Рубина» могут перейти в «Нефтехимик»

29 июня 2016, 20:21
22

Несколько футболистов «Рубина» могут перейти в нижнекамский «Нефтехимик», который по итогам минувшего сезона поднялся в ФНЛ. Об этом рассказал генеральный директор казанцев Ильгиз Фахриев.

«Мы занимаемся трудоустройством Мавинги, М'Вилы, Ливайи, Пилявского, Дядюна. Все они квалифицированные футболисты, но тренер не видит их в своей команде, о чем мы сразу им сказали, чтобы они также занялись своим трудоустройством.

Их переход в «Нефтехимик» – один из вариантов трудоустройства этих ребят, который мы сейчас рассматриваем. В интересах игроков и клуба как можно быстрее решить эти вопросы», – приводит слова Фахриева «Татар-информ».

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Рубин Нефтехимик М'Вила Янн Дядюн Владимир Мавинга Крис Ливайя Марко Пилявский Андрей
Комментарии (22)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467221075
Ммм... а виллу Дядюна кому?
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Chesn0k
1467221271
неплохие чистки испашка устроил)
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olic29ivica
1467221559
М'Вила от рекламы Nike до Нефтехимика
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Qigong
1467222014
Отменим лимит и Кокорины с Дзюбой будут играть в ФНЛ, может поймут свой потенциал...
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6axa_kz
1467222275
не смешите
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GoldPlayFIFARus9
1467223720
Мвила от сборной Франции до Нефтехимика несколько лет))
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Саня БУБА
1467228352
.....та всех, кто приехал в россию 3-4 года назад из футбольных стран можно смело в помои сливать!!!...а скаутов к стенке!!!...ни кто не заиграл
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ivanthebest
1467233031
Откуда у Нефтехимика такое бабло??? Неужто Газпром решил инвестировать в другую команду, поняв что Зеня это тухлый номер?))
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Jack24
1467273490
нефтхимик так и рфпл играть в следующем году будет
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nik33
1467700802
во...нуи где справедливость-одни игроки умирали на поле завоёвывая право выступать в фнл а теперь прийдут другие...как то тренер ска Тумасян после вылета из фнл сказал в интервью: Зря мы набрали футболистов со стороны когда вышли в фнл. у нас был отличный коллектив и хорошая команда.а пришли люди которым наплевать на честь клуба донские футбольные традиции. их интересовали только деньги...
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