Пилявский: «Трансфер из «Зари» был футбольным, а не политическим»

Украинский защитник «Рубина» Андрей Пилявский рассказал об обстоятельствах своего перехода в российский чемпионат.

«Я оценивал этот трансфер только с футбольной точки зрения, а не политики. Понятно, что я думал и предполагал, что возможно давление в мой адрес. Но я в первую очередь думал о своей семье. Я хочу подчеркнуть, что я как был украинцем, так им и остаюсь, люблю свою страну и буду в ней жить всегда.



Но сейчас для меня на первом месте моя семья, которую нужно кормить, а кроме меня это никто сделать не сможет. Поэтому я принял такое решение, и мои близкие меня поддержали», - сообщил футболист.