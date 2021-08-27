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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Рубин
Краснодар - Рубин: обзор матча 27 августа 2021
Краснодар
27.08.2021, пятница, 20:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Рубин
12'
А. Ионов
35'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Рубин
Замена
В. Ильин
️️️️
Д. Кордоба
85'
75'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Х. Ин Бом
Замена
Э. Сперцян
️️️️
Ю. Газинский
65'
Желтая карточка
Ю. Газинский
60'
60'
Замена
М. Сайто
️️️️
Д. Йевтич
ГОЛ! 2:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Р. Кабелла
35'
28'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
М. Костюков
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
Пас отдал
Д. Кордоба
12'
8'
Желтая карточка
И. Самошников
7'
Желтая карточка
Г. Зотов
Желтая карточка
В. Классон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
66
Никита Янович
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
32
Мицуки Сайто
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Рамирес
31
Кайо
28
Сорокин
98
Петров
20
Крыховяк
18
Газинский
7
Классон
5
Кабелла
11
Ионов
9
Кордоба
4-1-2-3
99
Дюпин
31
Зотов
3
Тальби
22
Уремович
71
Самошников
28
Абильдгор
7
Йевтич
16
Ин Бом
17
Бакаев
77
Костюков
29
Хакшабанович
18
Газинский
8
Сперцян
8
Сперцян
18
Газинский
9
Кордоба
98
Ильин
98
Ильин
9
Кордоба
16
Ин Бом
38
Мусаев
38
Мусаев
16
Ин Бом
7
Йевтич
32
Сайто
32
Сайто
7
Йевтич
77
Костюков
18
Игнатьев
18
Игнатьев
77
Костюков
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
66
Никита Янович
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Степан Суриков
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
66
Никита Янович
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Степан Суриков
ОП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Краснодар - Рубин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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