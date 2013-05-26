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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Краснодар
Рубин - Краснодар: обзор матча 26 мая 2013
Рубин
26.05.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар
7'
Р. Еременко
63'
Б. Натхо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Краснодар
82'
Замена
Д. Анджелкович
️️️️
Е. Шипицин
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Рязанцев
81'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Х. Саломон Рондон
70'
69'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Исаэль
ГОЛ! 2:0!
Б. Натхо
Пас отдал
Г. Карадениз
63'
ГОЛ! 1:0!
Р. Еременко
Пас отдал
Г. Карадениз
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Исаэль
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
4-1-4-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
5
Маркано
76
Шаронов
23
Кузьмин
6
М'Вила
61
Карадениз
10
Натхо
26
Еременко
7
Рязанцев
23
Рондон
3-2-4-1
1
Фильцов
98
Петров
4
Тейку
14
Мартынович
8
Смольников
13
Марков
78
Коман
25
Шипицин
88
Исаэль
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
7
Рязанцев
11
Касаев
11
Касаев
7
Рязанцев
23
Рондон
17
Дядюн
17
Дядюн
23
Рондон
25
Шипицин
33
Анджелкович
33
Анджелкович
25
Шипицин
88
Исаэль
20
Игнатьев
20
Игнатьев
88
Исаэль
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
80
Алиреза Хагиги
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Евгений Городов
ВР
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Рубин - Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Теннис" 13:15 (прямая)
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