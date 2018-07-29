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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Краснодар
Рубин - Краснодар: обзор матча 29 июля 2018
Рубин
29.07.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
9'
С. Азмун
38'
С. Азмун
31'
Ф. Смолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Краснодар
Замена
Е. Сорокин
️️️️
Р. Камболов
89'
76'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Ю. Газинский
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
72'
63'
Замена
К. Куэва
️️️️
М. Перейра
63'
Замена
В. Классон
️️️️
Вандерсон
43'
Желтая карточка
У. Спайич
Желтая карточка
П. Могилевец
39'
ГОЛ! 2:1!
С. Азмун
38'
31'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Латышонок
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Джанаев
22
Уремович
44
Навас
15
Чико
15
Цаллагов
88
Камболов
28
Могилевец
17
Коновалов
7
Полоз
19
Байрамян
20
Азмун
4-1-3-2
33
Крицюк
89
Стоцкий
25
Спайич
14
Мартынович
2
Рамирес
77
Каборе
10
Перейра
18
Газинский
10
Мамаев
94
Вандерсон
90
Смолов
88
Камболов
28
Сорокин
28
Сорокин
88
Камболов
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
10
Перейра
99
Куэва
99
Куэва
10
Перейра
94
Вандерсон
7
Классон
7
Классон
94
Вандерсон
18
Газинский
18
Игнатьев
18
Игнатьев
18
Газинский
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Евгений Латышонок
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
Остались в запасе
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Олег Фоменко
Статистика матча Рубин - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов (Москва)
Николай Еремин (Москва)
Резервный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Сергей Мартынов (Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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