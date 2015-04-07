Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Краснодар
Рубин - Краснодар: обзор матча 07 апреля 2015
Рубин
07.04.2015, вторник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
22'
В. Дядюн
32'
М. Перейра
85'
М. Перейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Краснодар
90'
+3
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
М. Перейра
90'
+1
Желтая карточка
А. Дикань
90'
+1
Желтая карточка
В. Быстров
85'
ГОЛ! 1:2!
М. Перейра
79'
Замена
В. Быстров
️️️️
Ари
76'
Желтая карточка
О. Ахмедов
Замена
И. Ахметов
️️️️
Г. Карадениз
75'
Желтая карточка
Благо
72'
65'
Замена
Вандерсон
️️️️
Р. Лаборде
Желтая карточка
М. Оздоев
54'
42'
Желтая карточка
Р. Лаборде
32'
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
Желтая карточка
Э. Набиуллин
31'
ГОЛ! 1:0!
В. Дядюн
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
17
Владимир Дядюн
ЛП
40
Благо
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
21
Рикардо Лаборде
ЛП
10
Одил Ахмедов
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
4-1-4-1
1
Нестеренко
3
Набиуллин
21
Котуньо
44
Навас
23
Кузьмин
40
Благо
17
Дядюн
21
Оздоев
22
Эдуардо
61
Карадениз
97
Портнягин
4-1-4-1
31
Дикань
17
Калешин
14
Мартынович
4
Гранквист
98
Петров
10
Ахмедов
10
Перейра
15
Широков
10
Мамаев
21
Лаборде
39
Ари
61
Карадениз
97
Ахметов
97
Ахметов
61
Карадениз
10
Перейра
20
Аджинджал
20
Аджинджал
10
Перейра
39
Ари
34
Быстров
34
Быстров
39
Ари
21
Лаборде
14
Вандерсон
14
Вандерсон
21
Лаборде
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
64
Олег Ланин
ОП
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Марат Измайлов
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Марат Измайлов
ПП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Рубин - Краснодар
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Рубин
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
Новости команд
Все
Рубин
Краснодар
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
21:48
1
Кисляк определил лучшего форварда РПЛ: «Как в последние годы, так и сейчас»
11:25
5
Мусаев рассказал о травмированных игроках «Краснодара»
10:23
1
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
14 ноября
3
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
21:48
1
Кисляк определил лучшего форварда РПЛ: «Как в последние годы, так и сейчас»
11:25
5
Мусаев рассказал о травмированных игроках «Краснодара»
10:23
1
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
14 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+