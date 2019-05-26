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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Рубин
Краснодар - Рубин: обзор матча 26 мая 2019
Краснодар
26.05.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
59'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Рубин
85'
Желтая карточка
Ф. Уремович
Замена
Д. Уткин
️️️️
М. Перейра
77'
Замена
К. Ольссон
️️️️
Ш. Каборе
68'
Желтая карточка
Ари
67'
65'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
В. Подберезкин
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
Пас отдал
Вандерсон
59'
Желтая карточка
Ю. Газинский
57'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Стоцкий
56'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Степанов
40'
Желтая карточка
Х. Байрамян
30'
Замена
А. Сагитов
️️️️
Р. Камболов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Рубин
1
Егор Тушев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
4-1-2-1-2
39
Сафонов
89
Стоцкий
25
Спайич
14
Мартынович
98
Петров
77
Каборе
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
39
Ари
94
Вандерсон
4-2-2-2
23
Бабурин
19
Устинов
22
Уремович
28
Сорокин
5
Степанов
44
Башкиров
88
Камболов
92
Подберезкин
17
Коновалов
19
Байрамян
7
Полоз
89
Стоцкий
7
Скопинцев
7
Скопинцев
89
Стоцкий
10
Перейра
47
Уткин
47
Уткин
10
Перейра
77
Каборе
8
Ольссон
8
Ольссон
77
Каборе
92
Подберезкин
83
Пантелеев
83
Пантелеев
92
Подберезкин
88
Камболов
20
Сагитов
20
Сагитов
88
Камболов
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
18
Михаил Яковлев
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
1
Егор Тушев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Остались в запасе
18
Михаил Яковлев
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
1
Егор Тушев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Краснодар - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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