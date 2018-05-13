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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Рубин
Краснодар - Рубин: обзор матча 13 мая 2018
Краснодар
13.05.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
56'
П. Мамаев
87'
С. Азмун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Рубин
87'
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
Г. Энаке
83'
Замена
С. Рыжиков
️️️️
С. Джанаев
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Вандерсон
79'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
П. Мамаев
73'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
М. Перейра
66'
Желтая карточка
Ф. Смолов
61'
Желтая карточка
П. Мамаев
56'
ГОЛ! 1:0!
П. Мамаев
Пас отдал
Ф. Смолов
56'
Желтая карточка
М. Перейра
48'
46'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
Р. Камболов
45'
+2
Желтая карточка
Р. Камболов
Желтая карточка
Вандерсон
44'
11'
Замена
В. Гранат
️️️️
С. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
44
Габриэль Энаке
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
9
Андрей Иван
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
97
Никита Голдобин
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
4-3-1-2
33
Крицюк
2
Рамирес
14
Мартынович
4
Гранквист
98
Петров
10
Мамаев
10
Перейра
18
Газинский
7
Классон
90
Смолов
94
Вандерсон
3-1-5-1
35
Джанаев
19
Устинов
44
Навас
30
Кудряшов
88
Камболов
44
Энаке
28
Могилевец
16
Нобоа
17
Коновалов
71
Попов
20
Азмун
10
Перейра
49
Шишкин
49
Шишкин
10
Перейра
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
94
Вандерсон
77
Каборе
77
Каборе
94
Вандерсон
35
Джанаев
1
Рыжиков
1
Рыжиков
35
Джанаев
88
Камболов
28
Сорокин
28
Сорокин
88
Камболов
44
Навас
13
Гранат
13
Гранат
44
Навас
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
88
Андрей Синицын
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
97
Никита Голдобин
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
9
Андрей Иван
ЦФ
Остались в запасе
97
Никита Голдобин
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Краснодар - Рубин
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Арена
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