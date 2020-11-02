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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Атлетико Минейро
Палмейрас - Атлетико Минейро: обзор матча 02 ноября 2020
Палмейрас
02.11.2020, понедельник, 23:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
19'
Р. Вейга
70'
Рони
77'
Уэсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Атлетико Минейро
85'
Замена
Калебе
️️️️
Натан
Замена
Данило
️️️️
Уэсли
84'
Замена
Г. Верон
️️️️
Рони
81'
Замена
Виллиан
️️️️
Л. Адриано
81'
ГОЛ! 3:0!
Уэсли
Пас отдал
З. Рафаэль
77'
75'
Замена
Э. Саша
️️️️
Маррони
75'
Замена
А. Франко
️️️️
Жаир
ГОЛ! 2:0!
Рони
Пас отдал
Л. Адриано
70'
Желтая карточка
Ф. Мело
60'
60'
Замена
Маркиньос
️️️️
М. Сарачо
Желтая карточка
Г. Менино
52'
44'
Желтая карточка
Д. Саварино
ГОЛ! 1:0!
Р. Вейга
Пас отдал
М. Винья
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
33
Рони
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
14
Натан
АП
11
Матиас Сарачо
АП
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Палмейрас
6
Лукас Лима
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
12
Патрик де Паула
ОП
8
Данило
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
13
Renan
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
10
Маркиньос
ЛВ
30
Калебе
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
17
Савиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
1
Victor
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Вевертон
6
Винья
13
Луан
15
Гомес
30
Мело
25
Менино
93
Зе Рафаэль
33
Рони
23
Вейга
21
Уэсли
4
Адриано
4-3-2-1
22
Эверсон
23
Гуга
13
Арана
6
Алонсо
4
Ревер
11
Саварино
8
Жаир
29
Аллан
14
Натан
11
Сарачо
38
Маррони
4
Адриано
11
Виллиан
11
Виллиан
4
Адриано
33
Рони
27
Верон
27
Верон
33
Рони
21
Уэсли
8
Данило
8
Данило
21
Уэсли
38
Маррони
8
Саша
8
Саша
38
Маррони
14
Натан
30
Калебе
30
Калебе
14
Натан
8
Жаир
21
Франко
21
Франко
8
Жаир
11
Сарачо
10
Маркиньос
10
Маркиньос
11
Сарачо
Остались в запасе
Палмейрас
Атлетико Минейро
13
Renan
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
10
Густаво Скарпа
АП
12
Патрик де Паула
ОП
12
Майке
ПЗ
20
Emerson Santos
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
6
Лукас Лима
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
17
Савиньо
ПВ
77
Дилан Борреро
ЛВ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
13
Renan
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
10
Густаво Скарпа
АП
12
Патрик де Паула
ОП
12
Майке
ПЗ
20
Emerson Santos
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
6
Лукас Лима
ЦЗ
Остались в запасе
17
Савиньо
ПВ
77
Дилан Борреро
ЛВ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Палмейрас - Атлетико Минейро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
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20 ноября
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19 ноября
5
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14 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
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Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
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Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
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