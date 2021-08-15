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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Палмейрас
Атлетико Минейро - Палмейрас: обзор матча 15 августа 2021
Атлетико Минейро
15.08.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Палмейрас
45+4'
Д. Саварино
62'
Д. Саварино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Палмейрас
Замена
Натан
️️️️
Д. Саварино
84'
Замена
Калебе
️️️️
И. Фернандес
84'
Замена
Э. Саша
️️️️
Халк
79'
Замена
Кено
️️️️
Э. Варгас
79'
Замена
Д. Борреро
️️️️
Жаир
70'
69'
Замена
J.
️️️️
Вевертон
ГОЛ! 2:0!
Д. Саварино
Пас отдал
Г. Арана
62'
Желтая карточка
И. Фернандес
51'
46'
Замена
Луан
️️️️
Г. Скарпа
46'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
Г. Верон
46'
Замена
Данило
️️️️
Уэсли
46'
Замена
Рони
️️️️
Виллиан
ГОЛ! 1:0!
Д. Саварино
Пас отдал
Г. Арана
45'
+4
36'
Вторая желтая
П. де Паула
15'
Желтая карточка
П. де Паула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
22
Эверсон
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Халк
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Габриэль Менино
ЦП
8
Данило
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Йоран
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Додо
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
20
Кено
ЦФ
14
Натан
ЦФ
41
Нето
ЦФ
Палмейрас
15
Данило
ОП
42
Jailson
ЦФ
13
Луан
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
12
Майке
ЦФ
14
Маркос Роша
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
33
Рони
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
3-2-5
6
Алонсо
13
Арана
25
Мариано
8
Жаир
11
Саварино
8
Фернандес
11
Варгас
7
Халк
3
Че Че
6
Силва
1-1-5
1
Вевертон
15
Гомес
25
Менино
10
Скарпа
11
Виллиан
12
де Паула
21
Уэсли
27
Верон
7
Халк
8
Саша
8
Саша
7
Халк
8
Жаир
77
Борреро
77
Борреро
8
Жаир
8
Фернандес
30
Калебе
30
Калебе
8
Фернандес
11
Варгас
20
Кено
20
Кено
11
Варгас
11
Саварино
14
Натан
14
Натан
11
Саварино
21
Уэсли
15
Данило
15
Данило
21
Уэсли
1
Вевертон
42
42
1
Вевертон
10
Скарпа
13
Луан
13
Луан
10
Скарпа
11
Виллиан
33
Рони
33
Рони
11
Виллиан
27
Верон
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
27
Верон
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Палмейрас
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
16
Додо
ЦФ
41
Нето
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
12
Майке
ЦФ
14
Маркос Роша
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
16
Додо
ЦФ
41
Нето
ЦФ
Остались в запасе
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
12
Майке
ЦФ
14
Маркос Роша
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Атлетико Минейро - Палмейрас
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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