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Расписание матчей
Лига наций
Франция - Швеция
Франция - Швеция: обзор матча 17 ноября 2020
Франция
17.11.2020, вторник, 22:45
Лига наций, группа A3, 6 тур
4 : 2
Завершен
Швеция
16'
О. Жиру
36'
Б. Павар
59'
О. Жиру
90+5'
К. Коман
5'
В. Классон
88'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Швеция
ГОЛ! 4:2!
К. Коман
90'
+5
88'
ГОЛ! 3:2!
Р. Квайсон
Пас отдал
П. Бенгтссон
88'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
С. Ларссон
86'
Замена
А. Исак
️️️️
М. Берг
Замена
К. Коман
️️️️
О. Жиру
84'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
А. Рабьо
78'
67'
Замена
Э. Крафт
️️️️
М. Лустиг
66'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
В. Классон
66'
Замена
Ф. Хеландер
️️️️
В. Линделеф
ГОЛ! 3:1!
О. Жиру
Пас отдал
К. Мбаппе
59'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
М. Тюрам
57'
Замена
К. Зума
️️️️
Р. Варан
46'
Замена
Л. Динь
️️️️
Л. Эрнандес
46'
ГОЛ! 2:1!
Б. Павар
36'
28'
Желтая карточка
К. Ольссон
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Пас отдал
М. Тюрам
16'
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Классон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Поль Погба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
24
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Франция
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
8
Рубен Агилар
ПЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
15
Джордан Ларссон
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
4-3-3
1
Льорис
21
Эрнандес
3
Кимпембе
4
Варан
15
Павар
6
Погба
17
Сиссоко
14
Рабьо
9
Жиру
7
Гризманн
9
Тюрам
4-3-2-1
1
Ольсен
24
Даниэльсон
3
Линделеф
2
Лустиг
5
Бенгтссон
20
Ольссон
21
Кулушевски
7
Ларссон
17
Классон
10
Форсберг
9
Берг
21
Эрнандес
3
Динь
3
Динь
21
Эрнандес
4
Варан
15
Зума
15
Зума
4
Варан
14
Рабьо
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
14
Рабьо
9
Жиру
7
Коман
7
Коман
9
Жиру
9
Тюрам
10
Мбаппе
10
Мбаппе
9
Тюрам
7
Ларссон
8
Каюсте
8
Каюсте
7
Ларссон
3
Линделеф
14
Хеландер
14
Хеландер
3
Линделеф
2
Лустиг
20
Крафт
20
Крафт
2
Лустиг
9
Берг
9
Исак
9
Исак
9
Берг
17
Классон
22
Квайсон
22
Квайсон
17
Классон
Остались в запасе
Франция
Швеция
8
Рубен Агилар
ПЗ
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
5
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
13
Кен Сема
ЛП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
8
Рубен Агилар
ПЗ
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
5
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
13
Кен Сема
ЛП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Франция - Швеция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Стад де Франс
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