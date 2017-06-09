Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швеция - Франция
Швеция - Франция: обзор матча 09 июня 2017
Швеция
09.06.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 6 тур
2 : 1
Завершен
Франция
43'
Д. Дурмаз
90+3'
О. Тойвонен
37'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Франция
ГОЛ! 2:1!
О. Тойвонен
90'
+3
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
М. Берг
89'
Замена
В. Классон
️️️️
Д. Дурмаз
77'
Замена
С. Ларссон
️️️️
А. Экдаль
77'
76'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Д. Пайет
76'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
А. Гризманн
65'
Желтая карточка
П. Погба
ГОЛ! 1:1!
Д. Дурмаз
Пас отдал
Л. Аугустинссон
43'
37'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Якоб Йоханссон
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ПП
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Франция
1
Уго Льорис
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Поль Погба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
14
Блейз Матюиди
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Андреас Линде
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
15
Оскар Хильемарк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
5
Сэм Ларссон
ЦФ
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тома Лемар
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
4-4-1-1
1
Ольсен
6
Аугустинссон
3
Линделеф
2
Лустиг
4
Гранквист
13
Йоханссон
20
Тойвонен
13
Экдаль
21
Дурмаз
10
Форсберг
9
Берг
4-3-1-2
1
Льорис
19
Сидибе
4
Варан
21
Косиельни
22
Менди
14
Матюиди
17
Сиссоко
6
Погба
8
Пайет
9
Жиру
7
Гризманн
13
Экдаль
7
Ларссон
7
Ларссон
13
Экдаль
21
Дурмаз
17
Классон
17
Классон
21
Дурмаз
9
Берг
11
Гуидетти
11
Гуидетти
9
Берг
8
Пайет
8
Лемар
8
Лемар
8
Пайет
7
Гризманн
10
Мбаппе
10
Мбаппе
7
Гризманн
Остались в запасе
Швеция
Франция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Андреас Линде
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Оскар Хильемарк
ЦП
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
5
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Андреас Линде
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Оскар Хильемарк
ЦП
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
5
Сэм Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Швеция - Франция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Швеция
Франция
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
Вчера, 14:28
5
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Игроки Франции не стали слушать Зидана после матча
16 ноября
2
Раскрыт соперник Инфантино на выборах президента ФИФА
16 ноября
8
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
Вчера, 14:28
5
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Игроки Франции не стали слушать Зидана после матча
16 ноября
2
Раскрыт соперник Инфантино на выборах президента ФИФА
16 ноября
8
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+