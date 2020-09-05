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Расписание матчей
Лига наций
Швеция - Франция
Швеция - Франция: обзор матча 05 сентября 2020
Швеция
05.09.2020, суббота, 21:45
Лига наций, группа A3, 1 тур
0 : 1
Завершен
Франция
41'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Франция
90'
+5
Пенальти не реализован!
А. Гризманн
Желтая карточка
В. Линделеф
90'
+4
90'
+2
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
О. Жиру
Замена
К. Сема
️️️️
П. Бенгтссон
88'
88'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Л. Дюбуа
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Р. Квайсон
77'
77'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
К. Мбаппе
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
С. Ларссон
70'
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
3'
Желтая карточка
Д. Упамекано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
8
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
4-3-1-2
1
Ольсен
5
Бенгтссон
18
Янссон
2
Лустиг
3
Линделеф
20
Ольссон
7
Ларссон
13
Экдаль
10
Форсберг
22
Квайсон
9
Берг
3-3-1-3
1
Льорис
4
Варан
4
Упамекано
3
Кимпембе
24
Дюбуа
13
Канте
3
Динь
14
Рабьо
9
Жиру
7
Гризманн
10
Мбаппе
5
Бенгтссон
13
Сема
13
Сема
5
Бенгтссон
7
Ларссон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Ларссон
22
Квайсон
11
Гуидетти
11
Гуидетти
22
Квайсон
24
Дюбуа
3
Менди
3
Менди
24
Дюбуа
9
Жиру
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
9
Жиру
10
Мбаппе
11
Марсьяль
11
Марсьяль
10
Мбаппе
Остались в запасе
Швеция
Франция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
8
Нанитамо Иконе
ПВ
16
Майк Меньян
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
8
Нанитамо Иконе
ПВ
16
Майк Меньян
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Швеция - Франция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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