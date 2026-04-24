Уведомлений пока нет
«Арсенал» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.48

24 апреля 2026 9:13
Арсенал - Ньюкасл
25 апр. 2026, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
1.48
Победа «Арсенала» с форой (-1)
25 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» примет «Ньюкасл». Встреча команды, продолжающей чемпионскую гонку, и крепкого середняка обещает быть интересной. «Канониры» отчаянно нуждаются в очках для борьбы за титул, а «сороки» пытаются завершить сезон на мажорной ноте.

«Арсенал»

Лондонцы подходят к матчу после болезненного поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в ключевом матче чемпионской гонки. Этот результат стал серьeзным ударом по амбициям команды, но «Арсенал» сохраняет отличную форму в атаке, забивая на протяжении 11 последних матчей АПЛ. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 37. Виктор Дьокереш с 18 голами в 47 матчах остаeтся главной ударной силой. На своeм поле «канониры» традиционно сильны и одержали три победы подряд в очных встречах против «Ньюкасла».

«Ньюкасл»

«Сороки» переживают сложный отрезок и потерпели четыре поражения подряд во всех турнирах. Домашнее поражение от «Борнмута» (1:2) в прошлом туре стало очередным подтверждением проблем в обороне – 13 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.60 гола за матч. При этом «Ньюкасл» стабильно забивает на протяжении 18 последних матчей, что говорит о хорошем атакующем потенциале. Энтони Гордон с 17 голами в 46 матчах является лучшим бомбардиром и главной угрозой для обороны хозяев.

Факты о командах

«Арсенал»

  • Забивает в 11 последних матчах АПЛ
  • Лучшая разница мячей в турнире – 37
  • Победа в 3 последних очных матчах против «Ньюкасла»
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру

«Ньюкасл»

  • Проигрывает в 3 последних матчах АПЛ
  • Забивает в 10 последних матчах АПЛ
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.60 гола за игру
  • Забивает в 18 последних матчах во всех турнирах
  • Забивает в 7 из 9 последних очных матчей против «Арсенала»

Прогноз на матч «Арсенал» – «Ньюкасл»

«Арсенал» является явным фаворитом встречи, что обусловлено не только преимуществом домашнего поля, но и отличной формой в атаке. «Ньюкасл» переживает игровой кризис и пропускает в огромных количествах, однако стабильно забивает на протяжении 18 матчей подряд. Ожидаем, что «канониры» сумеют взять реванш за недавние неудачи и одержат уверенную победу, но 「сороки」 наверняка сумеют огорчить хозяев хотя бы раз.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенала» с форой (-1) – коэффициент 1.48
  • Обе забьют – да

1.48
Победа «Арсенала» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Арсенал
