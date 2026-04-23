«Аль-Хазм» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 2.55

23 апреля 2026 9:06
Аль-Хазм - Аль-Рияд
24 апр. 2026, пятница 19:10 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
24 апреля в матче 29-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Хазм» примет «Аль-Рияд». Встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы обещает быть интересной с точки зрения мотивации: хозяева уверенно располагаются в середине таблицы и решают локальные задачи, а гости отчаянно борются за выживание и находятся в зоне стыковых матчей.

«Аль-Хазм»

Хозяева подходят к матчу после уверенной домашней победы над «Аль-Фейхой» со счeтом 2:0, которая стала очередным подтверждением силы команды на своeм поле. «Аль-Хазм» одержал три победы подряд дома и демонстрирует добротную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Омар Аль-Сома с 8 голами в 21 матче является лучшим бомбардиром и главной атакующей опцией. Исторически «Аль-Хазм» доминирует над соперником, не проигрывая в 10 последних очных матчах.

«Аль-Рияд»

Гости находятся в зоне вылета и отчаянно сражаются за сохранение прописки в элите. Команда не проигрывает на протяжении трeх последних туров и стабильно забивает в этих встречах. Выездная победа над «Аль-Иттифаком» (3:2) в прошлом туре стала настоящим глотком свежего воздуха и подтвердила бойцовский характер команды. Однако оборона «Аль-Рияда» оставляет желать лучшего – 8 пропущенных мячей в пяти последних играх. Мамаду Силла с 8 голами в 26 матчах делит звание лучшего бомбардира.

Факты о командах

«Аль-Хазм»

  • Победа в 3 последних матчах дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 10 последних матчах против «Аль-Рияда»
  • Пропускает в 17 из 19 последних матчей

«Аль-Рияд»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 6 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Проигрывает в 10 последних очных матчах против «Аль-Хазма»

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Рияд»

«Аль-Хазм» имеет заметное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по истории очных встреч. Хозяева одержали три победы подряд дома и не проигрывают «Аль-Рияду» на протяжении 10 последних матчей. Гости демонстрируют характер и не проигрывают три тура подряд, но выезд к неудобному сопернику станет серьeзным испытанием. Ожидаем, что хозяева сумеют продлить успешную серию в очных противостояниях.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Хазма» – коэффициент 2.55
  • Индивидуальный тотал «Аль-Хазма» больше 1.5

2.55
Победа «Аль-Хазма»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Рияд Аль-Хазм
