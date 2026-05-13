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«Аль-Кадисия» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 1.65

13 мая 2026 8:00
Аль-Кадисия - Аль-Хазм
14 мая 2026, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
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1.65
Победа «Аль-Кадисии» с форой (-1,5)
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14 мая состоится матч 33-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Аль-Кадисия» примет «Аль-Хазм». Хозяева ведут борьбу за медали и место в Лиге чемпионов, а гости доигрывают сезон в середине таблицы без турнирных задач. Разница в классе и текущей форме колоссальна.

«Аль-Кадисия»

Клуб из Эль-Хубара проводит фантастический сезон. Команда забивает в 26 последних матчах подряд и наколотила 12 мячей в 5 последних встречах – это 2,40 гола в среднем за игру. Хулиан Киньонес с 33 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром лиги и главной угрозой для любой защиты. Три победы подряд в чемпионате, включая успехи над «Аль-Фейхой» (2:1) и «Аль-Насром» (3:1), а также разгром «Аль-Рияда» (4:0) подтверждают чемпионские амбиции. «Аль-Кадисия» не проигрывает дома «Аль-Хазму» в 9 из 11 последних личных встреч и забивает в 3 последних очных матчах. Оборона пропускает в 8 из 10 последних встреч, но атака с лихвой компенсирует эти огрехи.

«Аль-Хазм»

Гости переживают игровой спад. Команда не побеждает в 3 последних турах и не выигрывает в гостях на протяжении 9 матчей подряд. В последних 5 встречах «Аль-Хазм» забил 7 мячей (1,40 в среднем) и столько же пропустил (1,40). Омар Аль-Сома с 9 голами в 25 матчах остаeтся главной угрозой в атаке. После ничьей с «Аль-Нажмой» (2:2), разгрома от «Аль-Хиляля» (0:3) и ничьей с «Неомом» (1:1) команда откровенно доигрывает сезон. «Аль-Хазм» пропускает в 4 последних турах и забивает «Аль-Кадисии» в 6 последних очных матчах, что оставляет гостям надежду на гол престижа.

Факты о командах:

«Аль-Кадисия»

  • Забивает в 26 последних матчах подряд
  • Победная серия из 3 матчей
  • Забивает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Хулиан Киньонес – 33 гола в 33 матчах

«Аль-Хазм»

  • Без побед в 3 последних матчах
  • Без побед в 9 последних гостевых матчах
  • Пропускает в 4 последних турах
  • Забивает «Аль-Кадисии» в 6 последних очных матчах

История противостояний

  • «Аль-Кадисия» не проигрывает дома «Аль-Хазму» в 9 из 11 последних встреч
  • «Аль-Хазм» забивает в 6 последних очных матчах
  • Последняя встреча: разгромная победа «Аль-Кадисии» (5:1)

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Хазм»

«Аль-Кадисия» находится в феноменальной форме и забивает в 26 матчах подряд. «Аль-Хазм» не побеждает в гостях 9 матчей и доигрывает сезон. Гости могут забить гол престижа, но разница в классе слишком очевидна. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с крупным счeтом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Кадисии» с форой (-1,5) – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Аль-Кадисии» больше 2,5

1.65
Победа «Аль-Кадисии» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
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