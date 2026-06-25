Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сенегал – Ирак: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

25 июня 2026 9:23
Сенегал - Ирак
26 июн. 2026, пятница 22:00 | Чемпионат мира, группа I, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа Сенегала с форой (-2)
Сделать ставку

Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Сенегала и Ирака пройдет 26 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд». Обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф после двух поражений – Сенегал уступил Франции (1:3) и Норвегии (2:3), а Ирак потерпел разгромные поражения от Норвегии (1:4) и Франции (0:3). Для обеих этот матч станет прощальным на турнире, и они будут стремиться завершить его на мажорной ноте. Кто же окажется сильнее в этой встрече аутсайдеров и покинет чемпионат с поднятой головой?

Кто победит в матче

Сборная Сенегала подходит к игре с нестабильной статистикой: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,6 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда проиграла Франции (1:3) и Норвегии (2:3) на турнире, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Саудовской Аравией (0:0), поражение от США (2:3), победа над Гамбией (3:1) и победа над Перу (2:0). Сенегал обладает быстрыми и техничными игроками, способными создавать моменты даже против организованной обороны. Однако их защита регулярно пропускает, что против Ирака, который тоже слаб в атаке, может стать решающим фактором.

Ирак подходит к игре с катастрофической статистикой: три гола в пяти матчах (в среднем 0,6 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда проиграла Норвегии (1:4) и Франции (0:3) на турнире, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Венесуэлы (0:2), ничья с Испанией (1:1), победа над Андоррой (1:0) и победа над Боливией (2:1). Иракцы испытывают серьезные проблемы в атаке и редко забивают больше одного гола за матч, что против Сенегала может стать фатальным. Однако они будут максимально мотивированы завершить турнир на положительной ноте.

Итоговый вывод: Сенегал превосходит Ирак в атакующей мощи и классе игроков, тогда как Ирак показывает крайне низкую результативность. Учитывая, что обе команды уже потеряли шансы на выход из группы, игра может быть открытой, но сенегальцы выглядят предпочтительнее за счет более высокого индивидуального мастерства. Наш прогноз – победа Сенегала.

Форма и история личных встреч

Сенегал забивает в среднем 1,6 гола за матч, тогда как Ирак забивает всего 0,6 гола, при этом обе команды пропускают по два гола за игру. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс сенегальцев дают им явное преимущество.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПЗ
26
Пап Гуйе
ЦП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
0
Садьо Мане
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
18
Исмаила Сарр
ЦП
11
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
Ирак
0
Ахмед Фадиль
ВР
0
Мерхас Доски
ЛЗ
0
Акам Хашим
ЦЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
0
Ибрагим Баеш
ЛП
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
0
Заид Исмаэл
ЦП
11
Ахмед Касем
ПП
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
4-5-1
16
Менди
25
Диуф
19
Ниахате
3
Кулибали
15
Дьятта
5
Гуйе
0
Мане
8
Камара
18
Сарр
26
Гуйе
11
Джексон
4-5-1
0
Фадиль
3
Али
0
Хашим
4
Тахсин
0
Доски
11
Касем
16
Аль-Аммари
14
Икбал
0
Исмаэл
0
Баеш
18
Хуссейн
Остались в запасе
Сенегал
Ирак
Главный тренер
Папе Тиав
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Папе Тиав
Главный тренер
Грэм Арнольд

Прогноз на победителя

Сенегал имеет более мощную атаку и индивидуальное мастерство, тогда как Ирак испытывает серьезные проблемы в нападении и редко забивает больше одного гола. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Сенегала с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Сенегала с форой (-2) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Сенегала и Ирака состоится 26 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Сенегал – Ирак: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

2.05
Победа Сенегала с форой (-2)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Чемпионат мира Ирак Сенегал
Другие прогнозы
25.06.2026
23:00
1.75
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
Кюрасао - Кот-д'Ивуар
Победа Кот-д`Ивуара с форой (-2)
25.06.2026
23:00
2.45
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
Эквадор - Германия
Победа Германии с форой (-1)
26.06.2026
02:00
1.87
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
Япония - Швеция
Победа Японии
26.06.2026
02:00
1.83
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
Тунис - Нидерланды
победа Нидерландов с форой (-2,5)
26.06.2026
05:00
1.79
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
Турция - США
Победа США
26.06.2026
05:00
2.30
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
Парагвай - Австралия
Ничья
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 