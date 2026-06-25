Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Сенегала и Ирака пройдет 26 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд». Обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф после двух поражений – Сенегал уступил Франции (1:3) и Норвегии (2:3), а Ирак потерпел разгромные поражения от Норвегии (1:4) и Франции (0:3). Для обеих этот матч станет прощальным на турнире, и они будут стремиться завершить его на мажорной ноте. Кто же окажется сильнее в этой встрече аутсайдеров и покинет чемпионат с поднятой головой?

Кто победит в матче

Сборная Сенегала подходит к игре с нестабильной статистикой: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,6 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда проиграла Франции (1:3) и Норвегии (2:3) на турнире, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Саудовской Аравией (0:0), поражение от США (2:3), победа над Гамбией (3:1) и победа над Перу (2:0). Сенегал обладает быстрыми и техничными игроками, способными создавать моменты даже против организованной обороны. Однако их защита регулярно пропускает, что против Ирака, который тоже слаб в атаке, может стать решающим фактором.

Ирак подходит к игре с катастрофической статистикой: три гола в пяти матчах (в среднем 0,6 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда проиграла Норвегии (1:4) и Франции (0:3) на турнире, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Венесуэлы (0:2), ничья с Испанией (1:1), победа над Андоррой (1:0) и победа над Боливией (2:1). Иракцы испытывают серьезные проблемы в атаке и редко забивают больше одного гола за матч, что против Сенегала может стать фатальным. Однако они будут максимально мотивированы завершить турнир на положительной ноте.

Итоговый вывод: Сенегал превосходит Ирак в атакующей мощи и классе игроков, тогда как Ирак показывает крайне низкую результативность. Учитывая, что обе команды уже потеряли шансы на выход из группы, игра может быть открытой, но сенегальцы выглядят предпочтительнее за счет более высокого индивидуального мастерства. Наш прогноз – победа Сенегала.

Форма и история личных встреч

Сенегал забивает в среднем 1,6 гола за матч, тогда как Ирак забивает всего 0,6 гола, при этом обе команды пропускают по два гола за игру. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс сенегальцев дают им явное преимущество.

Прогноз на победителя

Сенегал имеет более мощную атаку и индивидуальное мастерство, тогда как Ирак испытывает серьезные проблемы в нападении и редко забивает больше одного гола. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Сенегала с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Сенегала с форой (-2) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Сенегала и Ирака состоится 26 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».