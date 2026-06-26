Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Уругвая и Испании пройдет 27 июня 2026 года в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон». Уругвай еще сохраняет шансы на выход из группы, имея два очка после ничьих с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), и для попадания в плей-офф ему нужна только победа над испанцами. Испания, напротив, уже обеспечила себе выход в плей-офф с четырьмя очками после ничьей с Кабо-Верде (0:0) и разгрома Саудовской Аравии (4:0), и в этом матче решит вопрос первого места в группе. Сможет ли уругвайская оборона, которая пропускает почти два гола за игру, сдержать атакующую мощь испанцев, или Испания подтвердит статус фаворита и завершит групповой этап на мажорной ноте?

Кто победит в матче

Сборная Уругвая подходит к игре с нестабильными показателями: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда сыграла вничью с Кабо-Верде (2:2) и Саудовской Аравией (1:1), а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничьи с Алжиром (0:0) и Англией (1:1), а также разгромное поражение от США (1:5). Оборона уругвайцев выглядит крайне уязвимой, а атака не показывает достаточной эффективности, чтобы компенсировать потери. Для выхода из группы им нужна только победа над Испанией, что выглядит крайне сложной задачей, учитывая разницу в классе и текущую форму соперника. В очных встречах с Испанией уругвайцы имеют негативную статистику – четыре поражения и одна ничья в пяти матчах, что добавляет психологического давления.

Испания подходит к игре в отличной форме: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда разгромила Саудовскую Аравию (4:0) в прошлом туре, а также сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0) в стартовом, одержала победу над Перу (3:1), сыграла вничью с Ираком (1:1) и Египтом (0:0). Испанцы действуют организованно в обороне, пропуская менее гола за игру, и стабильно забивают, имея в составе опытных лидеров. В личных встречах с Уругваем испанцы имеют подавляющее преимущество – четыре победы и одна ничья, причем две последние победы были уверенными (2:1 и 3:1). Даже с учетом возможной ротации состава, испанцы остаются явными фаворитами в этом матче.

Итоговый вывод: Испания превосходит Уругвай по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и историческому преимуществу. Уругвай будет биться до конца, но против организованной игры испанцев им будет крайне сложно забить больше одного гола. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Испании с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – уверенная победа Испании.

Форма и история личных встреч

Уругвай пропускает в среднем 1,8 гола за последние пять матчей и нестабилен в обороне, тогда как Испания пропускает всего 0,4 гола и демонстрирует организованную игру. В очных встречах испанцы имеют подавляющее преимущество – они не проигрывают Уругваю в пяти последних матчах (четыре победы, одна ничья), что дает им серьезное психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и разницу в классе, победа Испании выглядит безальтернативной.

Прогноз на победителя

Испания имеет надежную оборону и мощную атаку, а также многолетнее доминирование в очных встречах с Уругваем, тогда как уругвайская защита регулярно пропускает и не выдерживает давления топ-соперников. Учитывая эти факторы, победа испанцев с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Испании с форой (-1) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Уругвая и Испании состоится 27 июня 2026 года в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».