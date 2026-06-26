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Уругвай – Испания: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

26 июня 2026 8:14
Уругвай - Испания
27 июн. 2026, суббота 03:00 | Чемпионат мира, группа H, 3 тур
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1.90
Победа Испании с форой (-1)
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Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Уругвая и Испании пройдет 27 июня 2026 года в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон». Уругвай еще сохраняет шансы на выход из группы, имея два очка после ничьих с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), и для попадания в плей-офф ему нужна только победа над испанцами. Испания, напротив, уже обеспечила себе выход в плей-офф с четырьмя очками после ничьей с Кабо-Верде (0:0) и разгрома Саудовской Аравии (4:0), и в этом матче решит вопрос первого места в группе. Сможет ли уругвайская оборона, которая пропускает почти два гола за игру, сдержать атакующую мощь испанцев, или Испания подтвердит статус фаворита и завершит групповой этап на мажорной ноте?

Кто победит в матче

Сборная Уругвая подходит к игре с нестабильными показателями: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда сыграла вничью с Кабо-Верде (2:2) и Саудовской Аравией (1:1), а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничьи с Алжиром (0:0) и Англией (1:1), а также разгромное поражение от США (1:5). Оборона уругвайцев выглядит крайне уязвимой, а атака не показывает достаточной эффективности, чтобы компенсировать потери. Для выхода из группы им нужна только победа над Испанией, что выглядит крайне сложной задачей, учитывая разницу в классе и текущую форму соперника. В очных встречах с Испанией уругвайцы имеют негативную статистику – четыре поражения и одна ничья в пяти матчах, что добавляет психологического давления.

Испания подходит к игре в отличной форме: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда разгромила Саудовскую Аравию (4:0) в прошлом туре, а также сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0) в стартовом, одержала победу над Перу (3:1), сыграла вничью с Ираком (1:1) и Египтом (0:0). Испанцы действуют организованно в обороне, пропуская менее гола за игру, и стабильно забивают, имея в составе опытных лидеров. В личных встречах с Уругваем испанцы имеют подавляющее преимущество – четыре победы и одна ничья, причем две последние победы были уверенными (2:1 и 3:1). Даже с учетом возможной ротации состава, испанцы остаются явными фаворитами в этом матче.

Итоговый вывод: Испания превосходит Уругвай по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и историческому преимуществу. Уругвай будет биться до конца, но против организованной игры испанцев им будет крайне сложно забить больше одного гола. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Испании с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – уверенная победа Испании.

Форма и история личных встреч

Уругвай пропускает в среднем 1,8 гола за последние пять матчей и нестабилен в обороне, тогда как Испания пропускает всего 0,4 гола и демонстрирует организованную игру. В очных встречах испанцы имеют подавляющее преимущество – они не проигрывают Уругваю в пяти последних матчах (четыре победы, одна ничья), что дает им серьезное психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и разницу в классе, победа Испании выглядит безальтернативной.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
2
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Кубок Конфедераций, 1 тур
Испания
2 : 1
17.06.2013
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные,
Испания
3 : 1
06.02.2013
Уругвай

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
25
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
14
Агустин Каноббио
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
16
Родри
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
20
Педри
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Уругвай
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Испания
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Рая
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Муслера
16
Оливера
3
Касерес
13
Варела
5
Угарте
25
Санабрия
6
Бентанкур
8
Вальверде
20
Араухо
14
Каноббио
9
Нуньес
3-1-3-3
23
Симон
22
Кубарси
14
Ляпорт
24
Кукурелья
16
Родри
5
Льоренте
20
Педри
6
Мерино
19
Ямаль
15
Баэна
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Уругвай
Испания
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Рая
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Рая
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте

Прогноз на победителя

Испания имеет надежную оборону и мощную атаку, а также многолетнее доминирование в очных встречах с Уругваем, тогда как уругвайская защита регулярно пропускает и не выдерживает давления топ-соперников. Учитывая эти факторы, победа испанцев с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Испании с форой (-1) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Уругвая и Испании состоится 27 июня 2026 года в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Уругвай – Испания:смотреть трансляцию

1.90
Победа Испании с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
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