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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Уругвай
Испания - Уругвай: обзор матча 06 февраля 2013
Испания
06.02.2013, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Уругвай
16'
С. Фабрегас
51'
Педро
74'
Педро
32'
К. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Испания - Уругвай
79'
Замена
М. Агиррегарай
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Ж. Альба
78'
77'
Замена
В. Гаргано
️️️️
Н. Лодейро
Замена
А. Негредо
️️️️
Педро
75'
ГОЛ! 3:1!
Педро
Пас отдал
С. Фабрегас
74'
Замена
М. Суарес
️️️️
С. Касорла
71'
70'
Замена
Д. Форлан
️️️️
Э. Кавани
69'
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Родригес
66'
Замена
А. Риос
️️️️
Д. Перес
Замена
Иско
️️️️
А. Иньеста
60'
Желтая карточка
С. Рамос
56'
56'
Желтая карточка
Д. Перес
Желтая карточка
Ж. Альба
56'
ГОЛ! 2:1!
Педро
Пас отдал
Ж. Пике
51'
Замена
Д. Вилья
️️️️
Х. Мата
46'
Замена
Ж. Пике
️️️️
К. Пуйоль
46'
32'
ГОЛ! 1:1!
К. Родригес
Пас отдал
М. Касерес
Желтая карточка
С. Бускетс
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Х. Мата
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
13
Хуан Мата
АП
10
Сеск Фабрегас
АП
11
Педро
ПВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
22
Мартин Касерес
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Диего Лугано
(К)
ЦЗ
16
Макси Перейра
ПЗ
7
Николас Лодейро
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
7
Кристиан Родригес
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
21
Давид Сильва
АП
9
Альваро Негредо
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Уругвай
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
10
Диего Форлан
ЦФ
4-1-2-3
12
Вальдес
18
Альба
5
Пуйоль
15
Рамос
2
Аспиликуэта
5
Бускетс
20
Касорла
6
Иньеста
13
Мата
10
Фабрегас
11
Педро
4-4-2
23
Муслера
16
Перейра
3
Годин
2
Лугано
22
Касерес
7
Родригес
15
Перес
20
Гонсалес
7
Лодейро
21
Кавани
9
Суарес
20
Касорла
4
Суарес
4
Суарес
20
Касорла
18
Альба
16
Монреаль
16
Монреаль
18
Альба
5
Пуйоль
3
Пике
3
Пике
5
Пуйоль
6
Иньеста
22
Иско
22
Иско
6
Иньеста
11
Педро
9
Негредо
9
Негредо
11
Педро
13
Мата
7
Вилья
7
Вилья
13
Мата
20
Гонсалес
13
Агиррегарай
13
Агиррегарай
20
Гонсалес
7
Лодейро
5
Гаргано
5
Гаргано
7
Лодейро
15
Перес
17
Риос
17
Риос
15
Перес
7
Родригес
8
Кастро
8
Кастро
7
Родригес
21
Кавани
10
Форлан
10
Форлан
21
Кавани
Остались в запасе
Испания
Уругвай
23
Пепе Рейна
ВР
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
19
Андрес Скотти
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Гастон Рамирес
АП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
Остались в запасе
19
Андрес Скотти
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Гастон Рамирес
АП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Испания - Уругвай
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Информация о матче
Стадион:
Халифа Интернешнл
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:55 (прямая)
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