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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Испания - Уругвай
Испания - Уругвай: обзор матча 17 июня 2013
Испания
17.06.2013, понедельник, 02:00
Кубок Конфедераций, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Уругвай
20'
Педро
32'
Р. Сольдадо
88'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Уругвай
88'
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Замена
Х. Мата
️️️️
Педро
81'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Хави
76'
Желтая карточка
А. Арбелоа
71'
69'
Замена
Д. Форлан
️️️️
Д. Перес
Замена
С. Касорла
️️️️
С. Фабрегас
64'
63'
Замена
Н. Лодейро
️️️️
В. Гаргано
46'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Г. Рамирес
41'
Желтая карточка
Д. Лугано
Желтая карточка
Ж. Пике
36'
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
С. Фабрегас
32'
27'
Желтая карточка
Э. Кавани
ГОЛ! 1:0!
Педро
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Хави
ЦП
11
Педро
ПВ
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Диего Лугано
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Касильяс
18
Альба
3
Пике
15
Рамос
17
Арбелоа
5
Бускетс
6
Иньеста
10
Фабрегас
8
Хави
11
Педро
19
Сольдадо
4-3-1-2
23
Муслера
2
Лугано
22
Касерес
16
Перейра
3
Годин
15
Перес
5
Гаргано
7
Родригес
10
Рамирес
9
Суарес
21
Кавани
8
Хави
4
Мартинес
4
Мартинес
8
Хави
10
Фабрегас
20
Касорла
20
Касорла
10
Фабрегас
11
Педро
13
Мата
13
Мата
11
Педро
10
Рамирес
20
Гонсалес
20
Гонсалес
10
Рамирес
5
Гаргано
7
Лодейро
7
Лодейро
5
Гаргано
15
Перес
10
Форлан
10
Форлан
15
Перес
Остались в запасе
Испания
Уругвай
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
12
Хуан Кастильо
ВР
19
Андрес Скотти
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
17
Аревало Риос
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Кастильо
ВР
19
Андрес Скотти
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
17
Аревало Риос
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Испания - Уругвай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Юити Нисимура
(Токио)
Стадион:
Арена Пернамбуку
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