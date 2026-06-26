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Новая Зеландия – Бельгия: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

26 июня 2026 8:57
Новая Зеландия - Бельгия
27 июн. 2026, суббота 06:00 | Чемпионат мира, группа G, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Бельгии с форой (-2)
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Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Новой Зеландии и Бельгии пройдет 27 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Обе команды еще сохраняют математические шансы на выход из группы, но для этого им нужна победа. Бельгия имеет два очка после ничьих с Египтом и Ираном, а Новая Зеландия – одно очко после ничьей с Ираном и поражения от Египта. Сможет ли аутсайдер преподнести сенсацию и обыграть одного из фаворитов группы, или Бельгия возьмет свое за счет класса и опыта и продолжит борьбу за плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Новой Зеландии подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и 11 пропущенных (2,2). Команда проиграла Египту (1:3) в прошлом туре и сыграла вничью с Ираном (2:2) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Англии (0:1), поражение от Гаити (0:4), победа над Чили (4:1) и поражение от Финляндии (0:2). Новозеландцы способны забивать, но их оборона не выдерживает давления даже от соперников среднего уровня, что против мощной атаки Бельгии может стать фатальным. Для выхода из группы им нужна победа над бельгийцами, что выглядит крайне сложной задачей.

Бельгия подходит к игре с впечатляющей статистикой: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда сыграла вничью с Ираном (0:0) в прошлом туре и с Египтом (1:1) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: разгром Туниса (5:0), победа над Хорватией (2:0), ничья с Мексикой (1:1) и победа над США (5:2). Бельгийцы действуют организованно в обороне, практически не пропуская, и стабильно забивают, имея в составе опытных лидеров. Для выхода в плей-офф им нужна победа, и они будут максимально мотивированы, особенно учитывая, что ничья может не гарантировать им место в следующем раунде.

Итоговый вывод: Бельгия превосходит Новую Зеландию по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. Новая Зеландия будет биться до конца, но против организованной игры бельгийцев им будет крайне сложно забить больше одного гола. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Бельгии с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Бельгии.

Форма и история личных встреч

Новая Зеландия пропускает в среднем более двух голов за матч и нестабильна в обороне, тогда как Бельгия практически не пропускает (0,4 гола в среднем) и демонстрирует организованную игру. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс бельгийцев не оставляют сомнений в их превосходстве.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
0
Финн Серман
ЦЗ
0
Майкл Бокселл
ЦЗ
0
Тимоти Пэйн
ПЗ
20
Каллум Маккоуэтт
ЦП
0
Сарприт Сингх
ЦП
11
Элайджа Джаст
ЦП
0
Джон Белл
ЦП
8
Марко Стаменич
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Максим Де Куйпер
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
22
Алексис Салемакерс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦП
23
Николас Раскин
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
4-5-1
1
Крокомб
13
Кэкачей
0
Серман
0
Бокселл
0
Пэйн
0
Сингх
11
Джаст
0
Белл
8
Стаменич
20
Маккоуэтт
9
Вуд
4-5-1
1
Куртуа
15
Менье
21
Кастань
4
Мехеле
5
Де Куйпер
22
Салемакерс
10
Троссард
23
Раскин
8
Тилеманс
7
Де Брюйне
9
Лукаку
Остались в запасе
Новая Зеландия
Бельгия
Главный тренер
Даррен Базили
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Даррен Базили
Главный тренер
Руди Гарсия

Прогноз на победителя

Бельгия имеет надежную оборону и мощную атаку, тогда как Новая Зеландия пропускает в среднем более двух голов за игру и уступает в классе. Учитывая эти факторы и необходимость победы для бельгийцев, победа с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Бельгии с форой (-2) с коэффициентом 1,75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Новой Зеландии и Бельгии состоится 27 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» и начнется в 06:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Новая Зеландия – Бельгия:смотреьт транляцию

1.75
Победа Бельгии с форой (-2)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Чемпионат мира Бельгия Новая Зеландия
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