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Египет – Иран: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

26 июня 2026 8:03
Египет - Иран
27 июн. 2026, суббота 06:00 | Чемпионат мира, группа G, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.60
Ничья
Сделать ставку

Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Египта и Ирана пройдет 27 июня 2026 года в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд». Обе команды еще сохраняют шансы на выход в плей-офф – Египет имеет четыре очка после победы над Новой Зеландией (3:1) и ничьей с Бельгией (1:1), а Иран набрал два очка благодаря ничьим с Новой Зеландией (2:2) и Бельгией (0:0). Для египтян достаточно и ничьей в этом матче, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, в то время как иранцам нужна только победа. Сможет ли мощная атака Ирана, забивающая в среднем более двух голов за игру, пробить организованную оборону Египта, или египтяне добьются нужного результата и оставят соперника за бортом турнира?

Кто победит в матче

Сборная Египта подходит к игре с надежной обороной: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда обыграла Новую Зеландию (3:1) в прошлом туре, а также сыграла вничью с Бельгией (1:1) в стартовом, показав следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Бразилии (1:2), победа над Россией (1:0) и ничья с Испанией (0:0). Египтяне действуют дисциплинированно в обороне и умеют забивать важные голы, что позволяет им контролировать игру. В этом матче им будет достаточно ничьей, поэтому они могут сделать ставку на оборону и контратаки, что против атакующего Ирана может стать решающим фактором.

Иран подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 12 голов в пяти матчах (в среднем 2,4 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда сыграла вничью с Бельгией (0:0) в прошлом туре и с Новой Зеландией (2:2) в стартовом, а также одержала победы над Мали (2:0), Гамбией (3:1) и разгромила Коста-Рику (5:0). Иранцы создают много моментов, но в последней игре с Бельгией они не смогли забить, что может говорить о проблемах с реализацией против организованных защит. Для выхода из группы им нужна только победа, поэтому они будут действовать максимально агрессивно, что может оставить бреши в обороне, которыми воспользуется Египет.

Итоговый вывод: Обе команды показывают высокий уровень, но Египет имеет преимущество в турнирной ситуации – ему достаточно ничьей, и он будет играть вторым номером, полагаясь на контратаки. Ирану нужна победа, но против дисциплинированной египетской обороны им будет сложно забить, а быстрые выпады египтян могут привести к голу. Учитывая эти факторы, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, которая устроит египтян и оставит иранцев с минимальными шансами, но для иранцев это будет означать вылет. Однако по игре ничья – самый вероятный результат. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

Египет почти не пропускает (0,8 гола в среднем) и стабильно забивает, тогда как Иран забивает много (2,4 гола), но в последнем матче не смог реализовать моменты против крепкой обороны. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако турнирная ситуация и игровые модели команд указывают на высокую вероятность ничейного исхода.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Египет
0
Мустафа Шубейр
ВР
0
Ахмед Эль-Фоту
ЛЗ
0
Яссер Эль-Ханафи
ЦЗ
14
Хамди Фатхи
ЦЗ
3
Мохамед Хани
ПЗ
11
Мостафа Зико
ЦП
10
Мохамед Салах
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
0
Марван Аттиа
ЦП
0
Моханад Абдельмонем
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
0
Эхсан Хаджсафи
ЛЗ
0
Хоссейн Канаанизадеган
ЦЗ
0
Шоджа Халилзаде
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
0
Салех Хардани
ПЗ
8
Мохаммад Мохеби
ЛП
14
Саман Годдос
ЦП
0
Сеид Эззатоллахи
ЦП
0
Рамин Резаян
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
4-5-1
0
Шубейр
0
Эль-Фоту
0
Эль-Ханафи
14
Фатхи
3
Хани
10
Салах
8
Ашур
0
Аттиа
0
Абдельмонем
11
Зико
22
Мармуш
3-2-4-1
1
Бейранванд
0
Канаанизадеган
0
Халилзаде
19
Немати
0
Хардани
0
Хаджсафи
0
Резаян
14
Годдос
0
Эззатоллахи
8
Мохеби
9
Тареми
Остались в запасе
Египет
Иран
Главный тренер
Хоссам Хассан
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Хоссам Хассан
Главный тренер
Амир Галенои

Прогноз на победителя

Египет играет надежно в обороне и имеет право на ошибку, а Ирану нужна победа, но против организованной защиты ему будет сложно забить больше одного гола. Учитывая, что ничья устраивает Египет, а иранцы будут рисковать, наиболее вероятным исходом является ничья, которая и станет нашим прогнозом. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 2.6. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Египта и Ирана состоится 27 июня 2026 года в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» и начнется в 06:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Египет – Иран: смотреть трансляцию

2.60
Ничья
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
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