Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Норвегия – Франция: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

25 июня 2026 9:44
Норвегия - Франция
26 июн. 2026, пятница 22:00 | Чемпионат мира, группа I, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа Франции с форой (-1)
Сделать ставку

Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Норвегии и Франции пройдет 26 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум». Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф, имея по шесть очков после двух туров, и теперь разыграют первое место в группе. Норвежцы обыграли Ирак и Сенегал, а французы также не знают поражений, одержав победы над теми же соперниками. Кто же окажется сильнее в очном противостоянии и займет первую строчку в группе?

Кто победит в матче

Сборная Норвегии подходит к игре в отличной форме: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего пять пропущенных (1,0). Команда обыграла Сенегал (3:2) в прошлом туре и разгромила Ирак (4:1) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Марокко (1:1), победа над Швецией (3:1) и ничья со Швейцарией (0:0). Норвежцы действуют организованно в обороне и эффективно в атаке, имеют в составе лидеров, способных решить исход любого матча. Однако в очных встречах с Францией у них лишь одна победа в пяти матчах, а последняя игра завершилась разгромом (0:4), что создает психологическое давление.

Франция подходит к игре с впечатляющей статистикой: 13 голов в пяти матчах (в среднем 2,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда разгромила Ирак (3:0) в прошлом туре и обыграла Сенегал (3:1) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Северной Ирландией (3:1), поражение от Кот-д`Ивуара (1:2) и победа над Колумбией (3:1). Французы обладают мощной атакой и опытными игроками, способными решить исход любого матча. В личных встречах с Норвегией французы имеют преимущество – две победы, две ничьи и одно поражение, причем последняя встреча завершилась уверенной победой (4:0). Это дает им психологическое преимущество.

Итоговый вывод: Обе команды показывают высокий уровень, но Франция выглядит предпочтительнее за счет более мощной атаки и исторического преимущества в очных встречах. Норвегия способна забить, но против организованной защиты французов ей будет сложно удержать свои ворота в неприкосновенности. Учитывая, что обе команды уже решили задачу выхода из группы, игра может быть открытой, но класс французов должен взять верх. Наш прогноз – победа Франции.

Форма и история личных встреч

Обе сборные имеют одинаковое количество очков и похожие показатели в обороне, но Франция забивает больше (2,6 гола против 2,2 у Норвегии) и имеет преимущество в личных встречах – две победы, две ничьи, одно поражение, причем последняя игра завершилась разгромом норвежцев (4:0). Это дает французам психологическое преимущество и делает их фаворитами в матче за первое место в группе.

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
2.5
2:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
4 : 0
27.05.2014
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные,
Норвегия
2 : 1
11.08.2010
Франция

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
0
Давид Меллер Вольф
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
10
Мартин Эдегор
ЦП
8
Сандер Берге
ЦП
14
Фредрик Эушнес
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
20
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ПЗ
7
Усман Дембеле
ЦП
11
Майкл Олисе
ЦП
12
Брэдли Барколя
ЦП
6
Куадио Коне
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
4-3-3
1
Нюланд
0
Меллер Вольф
3
Айер
17
Хеггем
26
Рюэрсон
10
Эдегор
8
Берге
14
Эушнес
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
4-5-1
16
Меньян
5
Кунде
4
Упамекано
17
Салиба
3
Динь
7
Дембеле
12
Барколя
6
Коне
14
Рабьо
11
Олисе
10
Мбаппе
Остались в запасе
Норвегия
Франция
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Дидье Дешам

Прогноз на победителя

Франция имеет более мощную атаку и преимущество в очных встречах, тогда как Норвегия, несмотря на хорошую форму, уступает в классе и опыте. Учитывая эти факторы, победа французов с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Франции с форой (-1) с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Норвегии и Франции состоится 26 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Норвегия – Франция: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

2.00
Победа Франции с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Чемпионат мира Франция Норвегия
Другие прогнозы
25.06.2026
23:00
1.75
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
Кюрасао - Кот-д'Ивуар
Победа Кот-д`Ивуара с форой (-2)
25.06.2026
23:00
2.45
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
Эквадор - Германия
Победа Германии с форой (-1)
26.06.2026
02:00
1.87
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
Япония - Швеция
Победа Японии
26.06.2026
02:00
1.83
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
Тунис - Нидерланды
победа Нидерландов с форой (-2,5)
26.06.2026
05:00
1.79
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
Турция - США
Победа США
26.06.2026
05:00
2.30
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
Парагвай - Австралия
Ничья
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 