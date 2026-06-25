Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Норвегии и Франции пройдет 26 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум». Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф, имея по шесть очков после двух туров, и теперь разыграют первое место в группе. Норвежцы обыграли Ирак и Сенегал, а французы также не знают поражений, одержав победы над теми же соперниками. Кто же окажется сильнее в очном противостоянии и займет первую строчку в группе?

Кто победит в матче

Сборная Норвегии подходит к игре в отличной форме: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего пять пропущенных (1,0). Команда обыграла Сенегал (3:2) в прошлом туре и разгромила Ирак (4:1) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Марокко (1:1), победа над Швецией (3:1) и ничья со Швейцарией (0:0). Норвежцы действуют организованно в обороне и эффективно в атаке, имеют в составе лидеров, способных решить исход любого матча. Однако в очных встречах с Францией у них лишь одна победа в пяти матчах, а последняя игра завершилась разгромом (0:4), что создает психологическое давление.

Франция подходит к игре с впечатляющей статистикой: 13 голов в пяти матчах (в среднем 2,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда разгромила Ирак (3:0) в прошлом туре и обыграла Сенегал (3:1) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Северной Ирландией (3:1), поражение от Кот-д`Ивуара (1:2) и победа над Колумбией (3:1). Французы обладают мощной атакой и опытными игроками, способными решить исход любого матча. В личных встречах с Норвегией французы имеют преимущество – две победы, две ничьи и одно поражение, причем последняя встреча завершилась уверенной победой (4:0). Это дает им психологическое преимущество.

Итоговый вывод: Обе команды показывают высокий уровень, но Франция выглядит предпочтительнее за счет более мощной атаки и исторического преимущества в очных встречах. Норвегия способна забить, но против организованной защиты французов ей будет сложно удержать свои ворота в неприкосновенности. Учитывая, что обе команды уже решили задачу выхода из группы, игра может быть открытой, но класс французов должен взять верх. Наш прогноз – победа Франции.

Форма и история личных встреч

Обе сборные имеют одинаковое количество очков и похожие показатели в обороне, но Франция забивает больше (2,6 гола против 2,2 у Норвегии) и имеет преимущество в личных встречах – две победы, две ничьи, одно поражение, причем последняя игра завершилась разгромом норвежцев (4:0). Это дает французам психологическое преимущество и делает их фаворитами в матче за первое место в группе.

Прогноз на победителя

Франция имеет более мощную атаку и преимущество в очных встречах, тогда как Норвегия, несмотря на хорошую форму, уступает в классе и опыте. Учитывая эти факторы, победа французов с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Франции с форой (-1) с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Норвегии и Франции состоится 26 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».