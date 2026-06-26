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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Норвегия - Франция
Норвегия - Франция: обзор матча 26 июня 2026
Норвегия
26.06.2026, пятница, 22:00
Чемпионат мира, группа I, 3 тур
1 : 4
Завершен
Франция
21'
Т. Осгор
7'
У. Дембеле
20'
У. Дембеле
32'
У. Дембеле
90+4'
Д. Дуэ
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Франция
Завершен
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
Десир Дуэ
Пас отдал
Брэдли Барколя
90'
+5'
87'
Замена
Жан-Филипп Матета
️️️️➡️️
Килиан Мбаппе
87'
Замена
Мало Густо
️️️️➡️️
Жюль Кунде
Замена
Антонио Нуса
️️️️➡️️
Андреас Шельдеруп
83'
Замена
Йенс Хеуге
️️️️➡️️
Оскар Бобб
83'
76'
Замена
Ибраима Конате
️️️️➡️️
Дайот Упамекано
74'
Желтая карточка
Орельен Чуамени
Замена
Сондре Лангас
️️️️➡️️
Хенрик Фальшенер
66'
66'
Замена
Брэдли Барколя
️️️️➡️️
Усман Дембеле
65'
Замена
Райан Шерки
️️️️➡️️
Майкл Олисе
Пенальти не реализован
Йорген-Странд Ларсен
50'
Замена
Маркус Хольмгрен-Педерсен
️️️️➡️️
Фредрик-Андре Бьоркан
46'
Замена
Мортен Торсбю
️️️️➡️️
Кристиан Торстведт
46'
45'
+5'
32'
ГОЛ! 1:3!
Усман Дембеле
Пас отдал
Орельен Чуамени
ГОЛ! 1:2!
Тело Осгор
Пас отдал
Андреас Шельдеруп
21'
20'
ГОЛ! 0:2!
Усман Дембеле
Пас отдал
Килиан Мбаппе
Желтая карточка
Патрик Берг
10'
7'
ГОЛ! 0:1!
Усман Дембеле
Пас отдал
Килиан Мбаппе
Показать весь матч
Live: Норвегия - Франция
Поле
Текстовая версия
90+4'
Гол! 1:4! Забил Десир Дуэ (France).
90+2'
Момент не реализован! Тео Эрнандес (France). Пас отдал Брэдли Барколя.
90+1'
Фредрик Эушнес (Norway) сыграл рукой.
88'
Йорген-Странд Ларсен (Norway) в офсайде.
87'
Момент не реализован! Фредрик Эушнес (Norway).
87'
Замена у команды France. Килиан Мбаппе ушел, Жан-Филипп Матета вышел.
87'
Замена у команды France. Жюль Кунде ушел, Мало Густо вышел.
83'
Замена у команды Norway. Андреас Шельдеруп ушел, Антонио Нуса вышел.
83'
Замена у команды Norway. Оскар Бобб ушел, Йенс Хеуге вышел.
82'
Правила нарушил Брэдли Барколя (France).
82'
Оскар Бобб (Norway) заработал штрафной на правом фланге.
81'
Эгиль Селвик отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст France.
79'
Удар заблокирован. Бил Патрик Берг (Norway). Ассистент - Йорген-Странд Ларсен.
76'
Замена у команды France. Дайот Упамекано ушел, Ибраима Конате вышел.
74'
Орельен Чуамени (France) получил желтую карточку за фол.
74'
Тело Осгор (Norway) заработал штрафной на левом фланге.
72'
Оскар Бобб (Norway) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Майк Меньян (France). Пас отдал Тело Осгор.
67'
Куадио Коне (France) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
Правила нарушил Мортен Торсбю (Norway).
66'
Замена у команды Norway. Хенрик Фальшенер ушел, Сондре Лангас вышел.
65'
Замена у команды France. Усман Дембеле ушел, Брэдли Барколя вышел.
65'
Замена у команды France. Майкл Олисе ушел, Райан Шерки вышел.
65'
Тело Осгор отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст France.
64'
Удар заблокирован. Бил Килиан Мбаппе (France).
64'
Удар заблокирован. Бил Оскар Бобб (Norway). Ассистент - Йорген-Странд Ларсен.
63'
Йорген-Странд Ларсен (Norway) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Правила нарушил Оскар Бобб (Norway).
61'
Максенс Лакруа (France) в офсайде.
61'
Десир Дуэ (France) заработал штрафной в атаке.
61'
Правила нарушил Лео Эстигард (Norway).
56'
Пауза в матче. Травму получил Эгиль Селвик (Norway).
56'
Момент не реализован! Килиан Мбаппе (France). Пас отдал Десир Дуэ.
55'
Момент не реализован! Лео Эстигард (Norway). Навешивал Патрик Берг с углового.
54'
Дайот Упамекано отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Norway.
50'
Йорген-Странд Ларсен (Norway) пробил, но Майк Меньян (France) спас команду.
48'
Тео Эрнандес (France) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
48'
Оскар Бобб (Norway) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Norway. Fredrik Bjorkan ушел, Marcus Pedersen вышел.
45'
Замена у команды Norway. Кристиан Торстведт ушел, Мортен Торсбю вышел.
45+6'
1-й тайм окончен. Счет 1:3.
45+2'
Майкл Олисе (France) заработал штрафной в атаке.
45+1'
Момент не реализован! Майкл Олисе (France). Пас отдал Десир Дуэ.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
45'
Тело Осгор (Norway) заработал штрафной на своей половине поля.
43'
Жюль Кунде отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Norway.
40'
Жюль Кунде (France) сыграл рукой.
36'
Правила нарушил Дайот Упамекано (France).
36'
Андреас Шельдеруп (Norway) заработал штрафной в атаке.
35'
Момент не реализован! Орельен Чуамени (France). Пас отдал Усман Дембеле.
32'
Гол! 1:3! Забил Усман Дембеле (France). Ассистент - Орельен Чуамени.
24'
Момент не реализован! Тео Эрнандес (France). Пас отдал Орельен Чуамени.
23'
Момент не реализован! Десир Дуэ (France). Пас отдал Жюль Кунде.
23'
Удар заблокирован. Бил Майкл Олисе (France). Ассистент - Килиан Мбаппе.
23'
Фредрик Эушнес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст France.
22'
Fredrik Bjorkan отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст France.
21'
Гол! 1:2! Забил Тело Осгор (Norway). Ассистент - Андреас Шельдеруп.
20'
Гол! 0:2! Забил Усман Дембеле (France). Ассистент - Килиан Мбаппе (быстрый проход).
19'
Удар заблокирован. Бил Тело Осгор (Norway). Ассистент - Fredrik Bjorkan.
17'
Килиан Мбаппе (France) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Эгиль Селвик (Norway). Проникающий пас делал Десир Дуэ.
16'
Усман Дембеле (France) в офсайде.
14'
Момент не реализован! Йорген-Странд Ларсен (Norway). Пас отдал Фредрик Эушнес.
13'
Правила нарушил Орельен Чуамени (France).
13'
Кристиан Торстведт (Norway) заработал штрафной на правом фланге.
13'
Удар заблокирован. Бил Майкл Олисе (France). Ассистент - Килиан Мбаппе.
12'
Правила нарушил Максенс Лакруа (France).
12'
Йорген-Странд Ларсен (Norway) заработал штрафной на правом фланге.
11'
Кристиан Торстведт (Norway) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Майк Меньян (France).
10'
Патрик Берг (Norway) получил желтую карточку за фол.
10'
Майкл Олисе (France) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Правила нарушил Патрик Берг (Norway).
9'
Правила нарушил Тео Эрнандес (France).
9'
Оскар Бобб (Norway) заработал штрафной на своей половине поля.
8'
Десир Дуэ (France) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Эгиль Селвик (Norway). Пас отдал Куадио Коне.
8'
Тео Эрнандес (France) заработал штрафной на своей половине поля.
8'
Правила нарушил Кристиан Торстведт (Norway).
7'
Гол! 0:1! Забил Усман Дембеле (France). Ассистент - Килиан Мбаппе.
6'
Жюль Кунде (France) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Правила нарушил Андреас Шельдеруп (Norway).
5'
Десир Дуэ (France) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Эгиль Селвик (Norway). Пас отдал Тео Эрнандес.
5'
Хенрик Фальшенер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст France.
4'
Куадио Коне (France) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Эгиль Селвик (Norway).
2'
Пауза окончена. Матч продолжается.
2'
Пауза в матче. Проблемы у команды France.
1'
Килиан Мбаппе (France) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Эгиль Селвик (Norway). Пас отдал Усман Дембеле.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Патрик Берг
ОП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
26
Максенс Лакруа
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
20
Десир Дуэ
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Норвегия
12
Сандер Тангвик
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
23
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Франция
23
Робин Риссе
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
24
Райан Шерки
АП
25
Магнес Аклиуш
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-2-3-2
13
Селвик
15
Бьоркан
4
Эстигард
25
Фальшенер
14
Эушнес
6
Берг
21
Шельдеруп
19
Осгор
22
Бобб
11
Ларсен
18
Торстведт
4-1-1-3-1
16
Меньян
5
Кунде
4
Упамекано
26
Лакруа
19
Эрнандес
8
Чуамени
6
Коне
11
Олисе
20
Дуэ
7
Дембеле
10
Мбаппе
25
Фальшенер
24
Лангас
24
Лангас
25
Фальшенер
15
Бьоркан
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
15
Бьоркан
18
Торстведт
2
Торсбю
2
Торсбю
18
Торстведт
21
Шельдеруп
20
Нуса
20
Нуса
21
Шельдеруп
22
Бобб
23
Хеуге
23
Хеуге
22
Бобб
4
Упамекано
15
Конате
15
Конате
4
Упамекано
5
Кунде
2
Густо
2
Густо
5
Кунде
11
Олисе
24
Шерки
24
Шерки
11
Олисе
7
Дембеле
12
Барколя
12
Барколя
7
Дембеле
10
Мбаппе
22
Матета
22
Матета
10
Мбаппе
Остались в запасе
Норвегия
Франция
12
Сандер Тангвик
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
23
Робин Риссе
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Остались в запасе
23
Робин Риссе
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Норвегия - Франция
1
1
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
420
557
Сейвы
5
3
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Посещаемость:
64146
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16.06.2026
Сенегал
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