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Кабо-Верде – Саудовская Аравия: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

26 июня 2026 8:42
Кабо-Верде - Саудовская Аравия
27 июн. 2026, суббота 03:00 | Чемпионат мира, группа H, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.75
Победа Кабо-Верде
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Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравии пройдет 27 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум». Обе команды еще сохраняют шансы на выход из группы – Кабо-Верде имеет два очка после ничьих с Испанией (0:0) и Уругваем (2:2), а Саудовская Аравия – одно очко после ничьей с Уругваем (1:1) и поражения от Испании (0:4). Для выхода в плей-офф обеим нужна победа, при этом Кабо-Верде достаточно и ничьей, если Уругвай не обыграет Испанию. Сможет ли африканский дебютант подтвердить свою уверенную игру на турнире и одержать первую победу, или Саудовская Аравия преподнесет сюрприз и сохранит надежды на чудо?

Кто победит в матче

Сборная Кабо-Верде подходит к игре в отличной форме: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда сыграла вничью с Уругваем (2:2) в прошлом туре и с Испанией (0:0) в стартовом, а также одержала победы над Бермудскими островами (3:0), Сербией (3:0) и выиграла по пенальти у Финляндии (1:1). Кабо-Верде демонстрирует надежную оборону и стабильную результативность, что позволяет им чувствовать уверенность даже против топ-соперников. В этом матче они будут максимально мотивированы добыть первую победу на турнире и пробиться в плей-офф.

Саудовская Аравия подходит к игре со скромной статистикой: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда проиграла Испании (0:4) в прошлом туре и сыграла вничью с Уругваем (1:1) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Сенегалом (0:0), победа над Пуэрто-Рико (3:0) и поражение от Эквадора (1:2). Саудовцы испытывают проблемы в обороне, особенно против организованных соперников, а их атака недостаточно эффективна, чтобы регулярно забивать. Для выхода из группы им нужна только победа, но против такой организованной команды, как Кабо-Верде, это будет крайне сложно.

Итоговый вывод: Кабо-Верде превосходит Саудовскую Аравию в надежности обороны и стабильности результатов, тогда как саудовцы имеют проблемы в защите и атаке. Учитывая, что Кабо-Верде достаточно ничьей, но они будут стремиться к победе, их организованная игра должна принести успех. Наш прогноз – победа Кабо-Верде.

Форма и история личных встреч

Кабо-Верде не проигрывает в пяти последних матчах, демонстрируя надежную оборону и стабильную результативность, тогда как Саудовская Аравия пропускает в среднем 1,4 гола за игру и не показывает достаточной эффективности в атаке. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма африканской команды дает им явное преимущество.

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
8
Жоау Паулу
ЦП
14
Дерой Дуарте
ЦП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
17
Вилли Семеду
ЛВ
20
Райан Мендес
(К) ЦФ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
13
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
10
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
20
Султан Мандаш
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Кабо-Верде
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
22
Стивен Морейра
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
15
Ларос Дуарте
ОП
16
Янник Семедо
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
26
Хелио Варела
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
21
Нуну Да Кошта
ЦФ
Саудовская Аравия
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
26
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
8
Айман Яхья
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Возинья
4
Лопеш
3
Борхес
24
Пина
6
Ленини
8
Паулу
14
Дуарте
10
Монтейру
17
Семеду
19
Роша Ливраменто
20
Мендес
3-2-2-2-1
21
аль-Уваис
12
Абдулхамид
4
Аль-Амри
5
Тамбакти
13
Аль-Бушал
6
Аль-Давсари
15
аль-Хаибари
23
Канно
20
Мандаш
10
Аль-Давсари
9
Аль-Бурайкан
Остались в запасе
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
22
Стивен Морейра
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
15
Ларос Дуарте
ОП
16
Янник Семедо
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
26
Хелио Варела
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
21
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
26
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
8
Айман Яхья
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
22
Стивен Морейра
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
15
Ларос Дуарте
ОП
16
Янник Семедо
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
26
Хелио Варела
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
21
Нуну Да Кошта
ЦФ
Остались в запасе
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
26
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
8
Айман Яхья
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Главный тренер
Гиоргос Донис

Прогноз на победителя

Кабо-Верде имеет надежную оборону и стабильную атаку, тогда как Саудовская Аравия испытывает проблемы в защите и редко забивает больше одного гола. Учитывая разницу в организации игры и текущие серии команд, победа Кабо-Верде с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Кабо-Верде с коэффициентом 2,75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравии состоится 27 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Кабо-Верде – Саудовская Аравия: смотреть онлайн

2.75
Победа Кабо-Верде
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Саудовская Аравия Кабо-Верде
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