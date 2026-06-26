Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравии пройдет 27 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум». Обе команды еще сохраняют шансы на выход из группы – Кабо-Верде имеет два очка после ничьих с Испанией (0:0) и Уругваем (2:2), а Саудовская Аравия – одно очко после ничьей с Уругваем (1:1) и поражения от Испании (0:4). Для выхода в плей-офф обеим нужна победа, при этом Кабо-Верде достаточно и ничьей, если Уругвай не обыграет Испанию. Сможет ли африканский дебютант подтвердить свою уверенную игру на турнире и одержать первую победу, или Саудовская Аравия преподнесет сюрприз и сохранит надежды на чудо?

Кто победит в матче

Сборная Кабо-Верде подходит к игре в отличной форме: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда сыграла вничью с Уругваем (2:2) в прошлом туре и с Испанией (0:0) в стартовом, а также одержала победы над Бермудскими островами (3:0), Сербией (3:0) и выиграла по пенальти у Финляндии (1:1). Кабо-Верде демонстрирует надежную оборону и стабильную результативность, что позволяет им чувствовать уверенность даже против топ-соперников. В этом матче они будут максимально мотивированы добыть первую победу на турнире и пробиться в плей-офф.

Саудовская Аравия подходит к игре со скромной статистикой: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда проиграла Испании (0:4) в прошлом туре и сыграла вничью с Уругваем (1:1) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Сенегалом (0:0), победа над Пуэрто-Рико (3:0) и поражение от Эквадора (1:2). Саудовцы испытывают проблемы в обороне, особенно против организованных соперников, а их атака недостаточно эффективна, чтобы регулярно забивать. Для выхода из группы им нужна только победа, но против такой организованной команды, как Кабо-Верде, это будет крайне сложно.

Итоговый вывод: Кабо-Верде превосходит Саудовскую Аравию в надежности обороны и стабильности результатов, тогда как саудовцы имеют проблемы в защите и атаке. Учитывая, что Кабо-Верде достаточно ничьей, но они будут стремиться к победе, их организованная игра должна принести успех. Наш прогноз – победа Кабо-Верде.

Форма и история личных встреч

Кабо-Верде не проигрывает в пяти последних матчах, демонстрируя надежную оборону и стабильную результативность, тогда как Саудовская Аравия пропускает в среднем 1,4 гола за игру и не показывает достаточной эффективности в атаке. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма африканской команды дает им явное преимущество.

Прогноз на победителя

Кабо-Верде имеет надежную оборону и стабильную атаку, тогда как Саудовская Аравия испытывает проблемы в защите и редко забивает больше одного гола. Учитывая разницу в организации игры и текущие серии команд, победа Кабо-Верде с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Кабо-Верде с коэффициентом 2,75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравии состоится 27 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».