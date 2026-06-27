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Чемпионат мира по футболу 2026
Кабо-Верде - Саудовская Аравия
Кабо-Верде - Саудовская Аравия: обзор матча 27 июня 2026
Кабо-Верде
27.06.2026, суббота, 03:00
Чемпионат мира, группа H, 3 тур
0 : 0
Завершен
Саудовская Аравия
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кабо-Верде - Саудовская Аравия
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Фирас Аль-Бурайкан
(фол)
Замена
Стивен Морейра
️️️️➡️️
Вагнер Пина
90'
90'
+5'
82'
Замена
Мотеб Аль-Харби
️️️️➡️️
Наваф Аль-Бушал
Замена
Ларос Дуарте
️️️️➡️️
Хамиру Монтейру
71'
Замена
Гарри Родригеш
️️️️➡️️
Райан Мендес
71'
67'
Желтая карточка
Нассер Аль-Давсари
(фол)
66'
Замена
Мохаммед Абулшамат
️️️️➡️️
Салем Аль-Давсари
66'
Замена
Абдулла Аль-Хамдан
️️️️➡️️
Султан Мандаш
Замена
Нуну Да Кошта
️️️️➡️️
Дайлон Роша Ливраменто
61'
Замена
Хелио Варела
️️️️➡️️
Вилли Семеду
61'
46'
Замена
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
️️️️➡️️
Абдулла аль-Хаибари
45'
+6'
33'
Замена
Али Ладжами
️️️️➡️️
Хассан Тамбакти
32'
Травма
Хассан Тамбакти
Желтая карточка
Вагнер Пина
(фол)
8'
4'
Желтая карточка
Сауд Абдулхамид
(фол)
Показать весь матч
Live: Кабо-Верде - Саудовская Аравия
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 0:0.
90+6'
2-й тайм окончен. Счет 0:0.
90+4'
Замена у команды Cabo Verde. Вагнер Пина ушел, Стивен Морейра вышел.
90+3'
Feras Al Brikan (Saudi Arabia) получил желтую карточку за фол.
90+3'
Жоау Паулу (Cabo Verde) заработал штрафной на левом фланге.
90+3'
Правила нарушил Feras Al Brikan (Saudi Arabia).
90+2'
Abdullah Al Hamddan (Saudi Arabia) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Жозимар Диас Возинья (Cabo Verde). Пас отдал Feras Al Brikan.
90'
Сколько минут добавил судья? 5.
88'
Дерой Дуарте отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Saudi Arabia.
86'
Гарри Родригеш (Cabo Verde) в офсайде.
86'
Гарри Родригеш (Cabo Verde) в офсайде.
86'
Удар заблокирован. Бил Вагнер Пина (Cabo Verde). Ассистент - Ларос Дуарте.
85'
Момент не реализован! Нуну Да Кошта (Cabo Verde). Пас отдал Гарри Родригеш.
84'
Момент не реализован! Кевин Ленини (Cabo Verde).
83'
Удар заблокирован. Бил Nasser Al Dawsari (Saudi Arabia). Ассистент - Feras Al Brikan.
82'
Замена у команды Saudi Arabia. Nawaf Bu Washl ушел, Moteb Al Harbi вышел.
79'
Удар заблокирован. Бил Гарри Родригеш (Cabo Verde). Ассистент - Ларос Дуарте.
77'
Правила нарушил Хелио Варела (Cabo Verde).
77'
Сауд Абдулхамид (Saudi Arabia) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Удар заблокирован. Бил Жоау Паулу (Cabo Verde). Ассистент - Хелио Варела.
77'
Вагнер Пина (Cabo Verde) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Правила нарушил Abdullah Al Hamddan (Saudi Arabia).
75'
Момент не реализован! Роберту Лопеш (Cabo Verde). Навешивал Ларос Дуарте с углового.
74'
Ларос Дуарте (Cabo Verde) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Mohammed Al Owais (Saudi Arabia). Проникающий пас делал Нуну Да Кошта.
73'
Правила нарушил Дини Борхес (Cabo Verde).
73'
Feras Al Brikan (Saudi Arabia) заработал штрафной на правом фланге.
71'
Замена у команды Cabo Verde. Райан Мендес ушел, Гарри Родригеш вышел.
71'
Замена у команды Cabo Verde. Хамиру Монтейру ушел, Ларос Дуарте вышел.
67'
Nasser Al Dawsari (Saudi Arabia) получил желтую карточку за фол.
67'
Нуну Да Кошта (Cabo Verde) заработал штрафной в атаке.
67'
Mohammed Abu Al Shamat (Saudi Arabia) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Жозимар Диас Возинья (Cabo Verde). Пас отдал Musab Al Juwayr.
66'
Хелио Варела (Cabo Verde) заработал штрафной на своей половине поля.
66'
Замена у команды Saudi Arabia. Султан Мандаш ушел, Abdullah Al Hamddan вышел.
66'
Замена у команды Saudi Arabia. Salem Al Dawsari ушел, Mohammed Abu Al Shamat вышел.
61'
Замена у команды Cabo Verde. Вилли Семеду ушел, Хелио Варела вышел.
61'
Замена у команды Cabo Verde. Дайлон Роша Ливраменто ушел, Нуну Да Кошта вышел.
57'
Момент не реализован! Дерой Дуарте (Cabo Verde).
56'
Сауд Абдулхамид отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Cabo Verde.
55'
Роберту Лопеш (Cabo Verde) заработал штрафной на своей половине поля.
55'
Роберту Лопеш (Cabo Verde) заработал штрафной на своей половине поля.
53'
Удар заблокирован. Бил Ryan Mendes (Cabo Verde). Ассистент - Wagner Pina.
53'
Мохамед Канно (Saudi Arabia) сыграл рукой.
50'
Момент не реализован! Кевин Ленини (Cabo Verde). Пас отдал Райан Мендес.
48'
Jamiro Monteiro (Cabo Verde) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Mohammed Al Owais (Saudi Arabia). Пас отдал Wagner Pina.
48'
Вилли Семеду (Cabo Verde) заработал штрафной на своей половине поля.
48'
Правила нарушил Султан Мандаш (Saudi Arabia).
47'
Момент не реализован! Abdulelah Al Amri (Saudi Arabia).
46'
Жоау Паулу отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Saudi Arabia.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Saudi Arabia. Abdullah Al Khaibari ушел, Musab Al Juwayr вышел.
45+7'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+4'
Удар заблокирован. Бил Сауд Абдулхамид (Saudi Arabia).
45+3'
Nasser Al Dawsari (Saudi Arabia) заработал штрафной на левом фланге.
45+2'
Мохамед Канно (Saudi Arabia) пробил головой по воротам. Сейв сделал Жозимар Диас Возинья (Cabo Verde). Пас отдал Abdulelah Al Amri.
45'
Сколько минут добавил судья? 6.
45'
Правила нарушил Райан Мендес (Cabo Verde).
45'
Правила нарушил Райан Мендес (Cabo Verde).
42'
Момент не реализован! Вилли Семеду (Cabo Verde).
42'
Момент не реализован! Вилли Семеду (Cabo Verde).
39'
Момент не реализован! Жоау Паулу (Cabo Verde). Навешивал Хамиру Монтейру с углового.
38'
Abdullah Al Khaibari отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Cabo Verde.
37'
Дерой Дуарте (Cabo Verde) заработал штрафной на своей половине поля.
36'
Правила нарушил Salem Al Dawsari (Saudi Arabia).
36'
Вагнер Пина (Cabo Verde) заработал штрафной на правом фланге.
35'
Правила нарушил Хамиру Монтейру (Cabo Verde).
36'
Али Ладжами (Saudi Arabia) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Abdullah Al Khaibari (Saudi Arabia) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Удар заблокирован. Бил Хамиру Монтейру (Cabo Verde). Ассистент - Вилли Семеду.
33'
Замена у команды Saudi Arabia. Hassan Al Tambakti ушел, Али Ладжами вышел.
30'
Пауза в матче. Травму получил Hassan Al Tambakti (Saudi Arabia).
28'
Вилли Семеду (Cabo Verde) заработал штрафной в атаке.
22'
Mohammed Al Owais отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Cabo Verde.
22'
Момент не реализован! Вилли Семеду (Cabo Verde). Пас отдал Дерой Дуарте.
18'
Nawaf Bu Washl (Saudi Arabia) заработал штрафной на левом фланге.
18'
Правила нарушил Кевин Ленини (Cabo Verde).
18'
Удар заблокирован. Бил Salem Al Dawsari (Saudi Arabia). Длинный пас делал Сауд Абдулхамид.
13'
Правила нарушил Nasser Al Dawsari (Saudi Arabia).
13'
Пауза окончена. Матч продолжается.
13'
Пауза в матче. Проблемы у команды Cabo Verde.
9'
Вагнер Пина (Cabo Verde) получил желтую карточку за фол.
8'
Правила нарушил Вагнер Пина (Cabo Verde).
8'
Salem Al Dawsari (Saudi Arabia) заработал штрафной на левом фланге.
7'
Правила нарушил Вилли Семеду (Cabo Verde).
7'
Султан Мандаш (Saudi Arabia) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Кевин Ленини (Cabo Verde) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Правила нарушил Мохамед Канно (Saudi Arabia).
4'
Saud Abdulhamid (Saudi Arabia) получил желтую карточку за фол.
4'
Жоау Паулу (Cabo Verde) заработал штрафной на своей половине поля.
4'
Правила нарушил Сауд Абдулхамид (Saudi Arabia).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
3
Дини Борхес
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
14
Дерой Дуарте
ЦП
8
Жоау Паулу
ЦП
17
Вилли Семеду
ЛВ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
20
Райан Мендес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
13
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
10
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
20
Султан Мандаш
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Кабо-Верде
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
12
Марсио Роша
ВР
5
Логан Кошта
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
22
Стивен Морейра
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
15
Ларос Дуарте
ОП
16
Янник Семедо
ЦП
26
Хелио Варела
ЛВ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
21
Нуну Да Кошта
ЦФ
Саудовская Аравия
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
26
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
8
Айман Яхья
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Возинья
3
Борхес
4
Лопеш
24
Пина
6
Ленини
10
Монтейру
14
Дуарте
8
Паулу
17
Семеду
20
Мендес
19
Роша Ливраменто
3-2-2-2-1
21
аль-Уваис
12
Абдулхамид
4
Аль-Амри
5
Тамбакти
13
Аль-Бушал
6
Аль-Давсари
15
аль-Хаибари
23
Канно
20
Мандаш
10
Аль-Давсари
9
Аль-Бурайкан
24
Пина
22
Морейра
22
Морейра
24
Пина
10
Монтейру
15
Дуарте
15
Дуарте
10
Монтейру
17
Семеду
26
Варела
26
Варела
17
Семеду
20
Мендес
11
Родригеш
11
Родригеш
20
Мендес
19
Роша Ливраменто
21
Да Кошта
21
Да Кошта
19
Роша Ливраменто
13
Аль-Бушал
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
13
Аль-Бушал
5
Тамбакти
3
Ладжами
3
Ладжами
5
Тамбакти
10
Аль-Давсари
26
Абулшамат
26
Абулшамат
10
Аль-Давсари
15
аль-Хаибари
7
Аль-Джувейр
7
Аль-Джувейр
15
аль-Хаибари
20
Мандаш
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
20
Мандаш
Остались в запасе
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
12
Марсио Роша
ВР
5
Логан Кошта
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
16
Янник Семедо
ЦП
7
Жован Кабрал
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
8
Айман Яхья
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
12
Марсио Роша
ВР
5
Логан Кошта
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
16
Янник Семедо
ЦП
7
Жован Кабрал
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
8
Айман Яхья
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Кабо-Верде - Саудовская Аравия
1
3
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
16
Офсайды
2
0
Количество передач
451
444
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.39
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
NRG
Посещаемость:
68278
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