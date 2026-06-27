27.06.2026, суббота, 03:00
Чемпионат мира, группа H, 3 тур
Чемпионат мира, группа H, 3 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
5
Али Ладжами
ЦЗ
91
Джехад Такри
ЦЗ
26
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
30
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
18
Айман Яхья
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Возинья
3
Борхес
4
Лопеш
24
Пина
6
Ленини
10
Монтейру
14
Дуарте
8
Паулу
17
Семеду
20
Мендес
19
Роша Ливраменто
3-2-2-2-1
21
аль-Уваис
12
Абдулхамид
4
Аль-Амри
5
Тамбакти
13
Аль-Бушал
6
Аль-Давсари
15
аль-Хаибари
28
Канно
24
Мандаш
10
Аль-Давсари
9
Аль-Бурайкан
24
Пина
22
Морейра
22
Морейра
24
Пина
10
Монтейру
15
Дуарте
15
Дуарте
10
Монтейру
17
Семеду
26
Варела
26
Варела
17
Семеду
20
Мендес
11
Родригеш
11
Родригеш
20
Мендес
19
Роша Ливраменто
21
Да Кошта
21
Да Кошта
19
Роша Ливраменто
13
Аль-Бушал
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
13
Аль-Бушал
5
Тамбакти
5
Ладжами
5
Ладжами
5
Тамбакти
10
Аль-Давсари
26
Абулшамат
26
Абулшамат
10
Аль-Давсари
15
аль-Хаибари
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
15
аль-Хаибари
24
Мандаш
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
24
Мандаш
Остались в запасе
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
12
Марсио Роша
ВР
5
Логан Кошта
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
16
Янник Семедо
ЦП
7
Жован Кабрал
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
91
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
30
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
18
Айман Яхья
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
12
Марсио Роша
ВР
5
Логан Кошта
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
16
Янник Семедо
ЦП
7
Жован Кабрал
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
91
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
30
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
18
Айман Яхья
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Кабо-Верде - Саудовская Аравия
1
3
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
16
Офсайды
2
0
Количество передач
451
444
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.39
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Смотреть прямую трансляцию Кабо-Верде против Саудовской Аравии, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июня в 03:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кабо-Верде – Франция
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
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Источник: «Бомбардир»