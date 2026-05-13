«Гомель» – «Барановичи»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 1.93

14 мая состоится матч 8-го тура белорусской Высшей лиги, в котором «Гомель» примет «Барановичи». Хозяева идут в группе лидеров и не проигрывают на протяжении 5 туров, а гости замыкают таблицу и не побеждают в чемпионате с начала сезона. Разница в классе и текущей форме колоссальна.

«Гомель»

Команда с берегов Сожа проводит отличный старт сезона. После 7 туров «Гомель» набрал 14 очков и занимает 3-е место. Беспроигрышная серия в чемпионате составляет 5 матчей, и в каждом из них команда обязательно забивает. В последних 5 встречах «Гомель» забил 10 мячей (2,00 в среднем) и пропустил всего 2 (0,40). Оборона действует образцово, а атака стабильно находит моменты. После победы над «Ислочью» (2:0), ничьей с «Торпедо-БелАЗ» (1:1) и побед над «Белшиной» (2:0), «Славией Мозырь» (3:1) и «Нафтаном» (2:0) команда находится в отличной форме. «Гомель» выиграл 4 последних очных встречи с «Барановичами» и забивает в каждой из них – это абсолютное доминирование.

«Барановичи»

Гости переживают катастрофический старт сезона. После 7 туров команда набрала всего 2 очка и замыкает таблицу. «Барановичи» не побеждают на протяжении 12 последних матчей с учeтом прошлого сезона. В последних 5 встречах команда забила 3 мяча (0,60 в среднем) и пропустила 11 (2,20). Федор Лебедев с 2 голами в 8 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После ничьей с «Арсеналом» (1:1) и нулевой ничьей с «Днепром», а также разгромов от «Динамо Минск» (2:3), «Динамо Брест» (0:3) и «МЛ Витебск» (0:4) команда выглядит обречeнно. «Барановичи» пропускают в 6 из 8 последних матчей и явно не готовы к противостоянию с одним из лидеров.

Факты о командах:

«Гомель»

Беспроигрышная серия из 5 матчей

Забивает в 5 последних турах подряд

Забивает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 0,40 мяча за игру

«Барановичи»

Без побед в 12 последних матчах

Пропускает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает в среднем 0,60 мяча за игру

Замыкает таблицу с 2 очками

История противостояний

«Гомель» выиграл 4 последних очных встречи

«Гомель» забивает в 4 последних личных матчах

Последняя встреча: разгромная победа «Гомеля» (6:0)

Прогноз на матч «Гомель» – «Барановичи»

«Гомель» находится в отличной форме и борется за медали. «Барановичи» безнадeжно замыкают таблицу и не побеждают 12 матчей подряд. Учитывая, что хозяева выиграли 4 последних очных встречи и забивают в каждой из них, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа «Гомеля» с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки: