«Гомель» – «Барановичи»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 1.93

14 мая состоится матч 8-го тура белорусской Высшей лиги, в котором «Гомель» примет «Барановичи». Хозяева идут в группе лидеров и не проигрывают на протяжении 5 туров, а гости замыкают таблицу и не побеждают в чемпионате с начала сезона. Разница в классе и текущей форме колоссальна.
«Гомель»
Команда с берегов Сожа проводит отличный старт сезона. После 7 туров «Гомель» набрал 14 очков и занимает 3-е место. Беспроигрышная серия в чемпионате составляет 5 матчей, и в каждом из них команда обязательно забивает. В последних 5 встречах «Гомель» забил 10 мячей (2,00 в среднем) и пропустил всего 2 (0,40). Оборона действует образцово, а атака стабильно находит моменты. После победы над «Ислочью» (2:0), ничьей с «Торпедо-БелАЗ» (1:1) и побед над «Белшиной» (2:0), «Славией Мозырь» (3:1) и «Нафтаном» (2:0) команда находится в отличной форме. «Гомель» выиграл 4 последних очных встречи с «Барановичами» и забивает в каждой из них – это абсолютное доминирование.
«Барановичи»
Гости переживают катастрофический старт сезона. После 7 туров команда набрала всего 2 очка и замыкает таблицу. «Барановичи» не побеждают на протяжении 12 последних матчей с учeтом прошлого сезона. В последних 5 встречах команда забила 3 мяча (0,60 в среднем) и пропустила 11 (2,20). Федор Лебедев с 2 голами в 8 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После ничьей с «Арсеналом» (1:1) и нулевой ничьей с «Днепром», а также разгромов от «Динамо Минск» (2:3), «Динамо Брест» (0:3) и «МЛ Витебск» (0:4) команда выглядит обречeнно. «Барановичи» пропускают в 6 из 8 последних матчей и явно не готовы к противостоянию с одним из лидеров.
Факты о командах:
«Гомель»
- Беспроигрышная серия из 5 матчей
- Забивает в 5 последних турах подряд
- Забивает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Пропускает в среднем 0,40 мяча за игру
«Барановичи»
- Без побед в 12 последних матчах
- Пропускает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Забивает в среднем 0,60 мяча за игру
- Замыкает таблицу с 2 очками
История противостояний
- «Гомель» выиграл 4 последних очных встречи
- «Гомель» забивает в 4 последних личных матчах
- Последняя встреча: разгромная победа «Гомеля» (6:0)
Прогноз на матч «Гомель» – «Барановичи»
«Гомель» находится в отличной форме и борется за медали. «Барановичи» безнадeжно замыкают таблицу и не побеждают 12 матчей подряд. Учитывая, что хозяева выиграли 4 последних очных встречи и забивают в каждой из них, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа «Гомеля» с сухим счeтом.
Рекомендованные ставки:
- Индивидуальный тотал «Гомеля» больше 2 – коэффициент 1.93
- Победа «Гомеля» с форой (-1,5)