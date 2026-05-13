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«Жирона» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 1.6

13 мая 2026 8:23
Жирона - Реал Сосьедад
14 мая 2026, четверг 21:00 | Испания. Примера, 36 тур
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1.60
Обе забьют — да
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14 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» примет «Реал Сосьедад». Хозяева ведут отчаянную борьбу за выживание и находятся в зоне вылета, а гости застряли в середине таблицы и доигрывают сезон без турнирных задач. Однако обе команды переживают игровой спад и не побеждают на протяжении 5 туров, что делает эту встречу битвой за выход из кризиса.

«Жирона»

Каталонцы оказались в критическом положении. Безвыигрышная серия в Ла Лиге достигла 5 матчей, и команда пропускает в каждом из них. В последних 5 встречах «Жирона» забила 5 мячей (1,00 в среднем) и пропустила 8 (1,60). Владислав Ванат с 10 голами в 29 матчах остаeтся единственной надеждой в атаке, но поддержки от партнeров не хватает. После ничьей с «Райо Вальекано» (1:1), поражений от «Мальорки» (0:1), «Валенсии» (1:2) и «Бетиса» (2:3) команда находится в психологической яме. «Жирона» забивает в 5 из 7 последних матчей, что оставляет надежду на гол, но слабая оборона сводит усилия на нет.

«Реал Сосьедад»

Баски также переживают непростой отрезок. Команда не побеждает в 5 последних турах Ла Лиги и пропускает в 6 матчах подряд. В последних 5 встречах «Реал Сосьедад» забил 7 мячей (1,40 в среднем) и пропустил 9 (1,80). Микель Ойарсабаль с 18 голами в 37 матчах проводит отличный сезон, но оборона регулярно даeт сбои. После ничьей с «Бетисом» (2:2), поражений от «Севильи» (0:1) и «Хетафе» (0:1), а также результативной перестрелки с «Райо Вальекано» (3:3) команда доигрывает сезон без мотивации. «Реал Сосьедад» не проигрывает «Жироне» в 10 из 12 последних личных встреч и забивает в 3 последних очных матчах.

Факты о командах:

«Жирона»

  • Без побед в 5 последних матчах
  • Пропускает в 5 последних турах подряд
  • Забивает в 5 из 7 последних встреч
  • Находится в зоне вылета – мотивация запредельная

«Реал Сосьедад»

  • Без побед в 5 последних турах Ла Лиги
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Забивает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает «Жироне» в 10 из 12 последних личных встреч

История противостояний

  • «Реал Сосьедад» не проигрывает в 10 из 12 последних личных встреч
  • «Реал Сосьедад» забивает в 3 последних очных матчах
  • Последняя встреча: победа «Реал Сосьедада» (1:0)

Прогноз на матч «Жирона» – «Реал Сосьедад»

Обе команды переживают кризис и не побеждают по 5 туров подряд. «Жирона» отчаянно борется за выживание, и домашний фактор может сыграть решающую роль. «Реал Сосьедад» доигрывает сезон и не демонстрирует запредельной мотивации. Однако баски исторически доминируют в этой паре. Учитывая, что обе команды стабильно пропускают, но и забивают, наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.6
  • Ничья

1.60
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Реал Сосьедад Жирона
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