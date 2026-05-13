«Валенсия» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 1.7

14 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Валенсия» примет «Райо Вальекано». Обе команды обосновались в середине таблицы и доигрывают сезон без турнирных задач. Однако принципиальность встречи и неплохая форма гостей могут подарить болельщикам интересное противостояние.

«Валенсия»

«Летучие мыши» проводят очередной нестабильный сезон. Команда забивает в среднем всего 0,80 мяча за игру в последних 5 встречах, что говорит о серьeзных проблемах в атаке. Уго Дуро с 10 голами в 38 матчах остаeтся лучшим бомбардиром, но этого явно недостаточно. Оборона пропускает в среднем 1,00 мяча за игру и допускает ошибки в 5 из 7 последних матчей. После победы над «Атлетиком» (1:0) и «Жироной» (2:1) команда чередует успехи с поражениями от «Атлетико» (0:2) и «Эльче» (0:1). «Валенсия» не проигрывает «Райо» в 5 из 7 последних личных встреч, но в текущем сезоне это преимущество выглядит шатким.

«Райо Вальекано»

Мадридский клуб набрал отличный ход. Команда не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в 7 встречах подряд. В последних 5 играх «Райо» забил 8 мячей (1,60 в среднем) и пропустил 4 (0,80). После ничьей с «Жироной» (1:1), побед над «Хетафе» (2:0) и «Страсбуром» в Лиге конференций (1:0 и 1:0) команда находится в отличной форме. Альваро Гарсия с 12 голами в 48 матчах ведeт атаку, но главная сила «пчeл» – именно командные взаимодействия и быстрые переходы. «Райо» не проигрывает «Валенсии» в 9 из 11 последних личных встреч и забивает в 3 последних очных матчах.

Факты о командах:

«Валенсия»

Забивает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Не проигрывает «Райо» в 5 из 7 последних личных встреч

Доигрывает сезон без турнирной мотивации

«Райо Вальекано»

Беспроигрышная серия из 6 матчей

Забивает в 7 последних встречах подряд

Забивает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Не проигрывает «Валенсии» в 9 из 11 последних личных встреч

История противостояний

«Райо» не проигрывает в 9 из 11 последних личных встреч

«Райо» забивает в 3 последних очных матчах

«Валенсия» не проигрывает дома в 5 из 7 последних встреч с «Райо»

Прогноз на матч «Валенсия» – «Райо Вальекано»

«Райо» находится в отличной форме, не проигрывает 6 матчей подряд и стабильно забивает. «Валенсия» доигрывает сезон и испытывает проблемы в атаке. Однако «летучие мыши» традиционно сильны дома против «Райо». Учитывая, что гости явно находятся в лучшем функциональном состоянии, наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья или минимальная победа «Райо».

Рекомендованные ставки: