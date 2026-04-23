«Аль-Фат» – «Аль-Халидж»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 2.35

23 апреля 2026 9:45
Аль-Фат - Халидж
24 апр. 2026, пятница 18:45 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
2.35
Победа «Аль-Фата»
24 апреля в матче 29-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Фат» примет «Аль-Халидж». Встреча соседей по нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за сохранение прописки в элите. Обе команды находятся в кризисе и отчаянно нуждаются в очках.

«Аль-Фат»

Хозяева переживают тяжелейший отрезок сезона и потерпели три поражения подряд. Команда пропускает на протяжении 14 последних матчей чемпионата – удручающая статистика, говорящая о системных проблемах в обороне. Поражение от «Аль-Охдуда» (0:1) в прошлом туре стало очередным подтверждением игрового спада. Матиас Варгас с 9 голами в 25 матчах остаeтся главной атакующей опцией. Исторически «Аль-Фат» удачно играет против «Аль-Халиджа», забивая в 9 последних очных матчах.

«Аль-Халидж»

Гости также находятся в игровом пике и пропускают на протяжении 10 последних матчей чемпионата. Разгромное поражение от «Аль-Насра» (0:5) стало настоящей катастрофой, а ничья с «Аль-Холудом» (2:2) в прошлом туре – слабым утешением. Оборона «Аль-Халиджа» выглядит крайне уязвимо – 12 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Джошуа Кинг с 15 голами в 23 матчах является лучшим бомбардиром и главной надеждой гостей в нападении.

Факты о командах

«Аль-Фат»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 14 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Забивает в 9 последних очных матчах против «Аль-Халиджа»

«Аль-Халидж»

  • Пропускает в 10 последних матчах Высшей лиги
  • Не выигрывает в 6 последних гостевых матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру
  • Проиграл 2 из 3 последних выездных матчей против «Аль-Фата»

Прогноз на матч «Аль-Фат» – «Аль-Халидж»

Встреча двух кризисных команд с проблемами в обороне редко радует зрителей качественным футболом. «Аль-Фат» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно играет против «Аль-Халиджа», забивая в 9 последних очных матчах. Гости испытывают колоссальные проблемы в защите и крайне неудачно выступают на выезде. Ожидаем, что хозяева сумеют прервать серию поражений и набрать важные очки в борьбе за выживание.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Фата» – коэффициент 2.35
  • Обе забьют – да

Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига
