23 апреля на «Солидарность Самара Арене» состоится матч 26-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Акрон» примет махачкалинское «Динамо». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за сохранение прописки в элите – команды имеют в активе по 23 очка и располагаются на 11-й и 12-й строчках соответственно. Оба коллектива находятся в затяжном кризисе и отчаянно нуждаются в победе.

«Акрон»

Тольяттинцы переживают тяжелейший отрезок сезона. Команда не может одержать победу на протяжении девяти последних матчей РПЛ и пропускает в 11 встречах подряд. Ничья с «Рубином» (1:1) в прошлом туре стала небольшим проблеском надежды, но для выхода из кризиса этого явно недостаточно. Оборона «Акрона» выглядит крайне уязвимо – 12 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Жилсон Беншимол с 9 голами в 19 матчах остаeтся главной атакующей опцией и одним из лучших бомбардиров команды.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинцы также находятся в игровом пике и не могут выиграть на протяжении четырeх последних туров. Поражение от «Зенита» (0:1) в прошлом матче было ожидаемым, но в целом команда демонстрирует недостаточную результативность в атаке – всего 4 гола в пяти последних играх. Гамид Агаларов с 9 голами в 30 матчах делит звание лучшего бомбардира и является главной надеждой гостей в нападении. Оборона «Динамо» также не впечатляет – 8 пропущенных мячей в пяти последних встречах.

Факты о командах

«Акрон»

Не может выиграть в 9 последних матчах РПЛ

Забивает в 6 последних матчах РПЛ

Пропускает в 11 последних матчах РПЛ

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру

Не проигрывает в 7 последних очных матчах против «Динамо»

«Динамо» Махачкала

Не может выиграть в 4 последних матчах РПЛ

Пропускает в 4 последних матчах РПЛ

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

Проигрывает в 5 последних очных матчах против «Акрона»

Прогноз на матч «Акрон» – «Динамо» Махачкала

Встреча двух кризисных команд редко радует зрителей качественным футболом и обилием голов. «Акрон» имеет историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает махачкалинцам на протяжении семи последних матчей. Обе команды испытывают серьeзные проблемы в обороне, но при этом стабильно забивают в последних встречах. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где всe может решить один забитый мяч.

