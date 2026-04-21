«Оренбург» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2026 с коэффициентом 3.55

21 апреля 2026 9:57
Оренбург - Пари НН
22 апр. 2026, среда 17:30 | Россия. Премьер-лига, 26 тур
22 апреля на стадионе «Газовик» состоится матч 26-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Оренбург» примет «Пари НН». Встреча соседей по турнирной таблице имеет колоссальное значение в борьбе за выживание – команды разделяет всего два очка, и поражение может опустить одного из соперников в зону прямого вылета. Оба коллектива находятся в затяжном кризисе, что делает исход встречи труднопредсказуемым.

«Оренбург»

Оренбуржцы переживают тяжелейший отрезок сезона. Команда не может одержать победу на протяжении пяти последних матчей РПЛ, а домашнее поражение от «Локомотива» (0:1) лишь усугубило турнирное положение. Атака «Оренбурга» выглядит беспомощно – всего три забитых мяча в пяти последних играх и удручающий средний показатель 0.60 гола за матч. Хорди Томпсон с пятью голами остаeтся лучшим бомбардиром команды, что красноречиво говорит о проблемах в нападении.

«Пари НН»

Нижегородцы также находятся в игровом пике. Четыре матча без побед в РПЛ и разгромное поражение от «Краснодара» (0:5) обнажили серьeзные проблемы в обороне – девять пропущенных мячей в пяти последних встречах. Ничья с московским «Динамо» (1:1) в прошлом туре стала проблеском надежды, но для спасения прописки в элите этого недостаточно. Олакунле Олусегун делит звание лучшего бомбардира с пятью голами, что также указывает на дефицит результативности.

Факты о командах

«Оренбург»

  • Не может выиграть в 5 последних матчах РПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних домашних матчей против «Пари НН»
  • Забивает в 9 последних матчах против этого соперника
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Пари НН»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах РПЛ
  • Пропускает в 4 последних матчах РПЛ
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Забивает в 5 последних очных матчах против «Оренбурга»
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Прогноз на матч «Оренбург» – «Пари НН»

Встреча двух кризисных команд редко радует зрителей обилием моментов и высокой результативностью. «Оренбург» исторически удачно играет против нижегородцев дома и забивает в девяти последних очных матчах, что даeт хозяевам психологическое преимущество. Однако текущая форма обеих команд в атаке оставляет желать лучшего. Скорее всего, нас ждeт осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где цена ошибки будет предельно высока.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.55
  • Тотал матча меньше 2.5

Автор: Гроховский Сергей
Другие прогнозы
22.04.2026
16:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Спартак К - СКА-Хабаровск
Победа «Спартака» Кострома
22.04.2026
17:00
2.02
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Уфа - КАМАЗ
ОЗ – да
22.04.2026
17:00
3.35
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Урал - Торпедо
Ничья
22.04.2026
17:00
1.92
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Волга - Чайка
ТБ (2,5)
22.04.2026
17:30
3.55
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Оренбург - Пари НН
Ничья
22.04.2026
17:30
2.95
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Сокол - Енисей
Победа «Енисея» с форой (-1)
