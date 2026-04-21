22 апреля на стадионе «Газовик» состоится матч 26-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Оренбург» примет «Пари НН». Встреча соседей по турнирной таблице имеет колоссальное значение в борьбе за выживание – команды разделяет всего два очка, и поражение может опустить одного из соперников в зону прямого вылета. Оба коллектива находятся в затяжном кризисе, что делает исход встречи труднопредсказуемым.

«Оренбург»

Оренбуржцы переживают тяжелейший отрезок сезона. Команда не может одержать победу на протяжении пяти последних матчей РПЛ, а домашнее поражение от «Локомотива» (0:1) лишь усугубило турнирное положение. Атака «Оренбурга» выглядит беспомощно – всего три забитых мяча в пяти последних играх и удручающий средний показатель 0.60 гола за матч. Хорди Томпсон с пятью голами остаeтся лучшим бомбардиром команды, что красноречиво говорит о проблемах в нападении.

«Пари НН»

Нижегородцы также находятся в игровом пике. Четыре матча без побед в РПЛ и разгромное поражение от «Краснодара» (0:5) обнажили серьeзные проблемы в обороне – девять пропущенных мячей в пяти последних встречах. Ничья с московским «Динамо» (1:1) в прошлом туре стала проблеском надежды, но для спасения прописки в элите этого недостаточно. Олакунле Олусегун делит звание лучшего бомбардира с пятью голами, что также указывает на дефицит результативности.

Факты о командах

«Оренбург»

Не может выиграть в 5 последних матчах РПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

Не проигрывает в 5 из 6 последних домашних матчей против «Пари НН»

Забивает в 9 последних матчах против этого соперника

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Пари НН»

Не может выиграть в 4 последних матчах РПЛ

Пропускает в 4 последних матчах РПЛ

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Забивает в 5 последних очных матчах против «Оренбурга»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Прогноз на матч «Оренбург» – «Пари НН»

Встреча двух кризисных команд редко радует зрителей обилием моментов и высокой результативностью. «Оренбург» исторически удачно играет против нижегородцев дома и забивает в девяти последних очных матчах, что даeт хозяевам психологическое преимущество. Однако текущая форма обеих команд в атаке оставляет желать лучшего. Скорее всего, нас ждeт осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где цена ошибки будет предельно высока.

Рекомендованные ставки