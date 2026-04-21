22 апреля на стадионе «Локомотив» в Саратове состоится матч 30-го тура Первой лиги, в котором местный «Сокол» примет красноярский «Енисей». Встреча команд с диаметрально противоположными турнирными задачами: хозяева уже одной ногой в зоне вылета и переживают катастрофический спад, а гости борются за попадание в стыковые матчи за выход в РПЛ.

«Сокол»

Саратовцы проводят один из худших отрезков в истории клуба. Девять поражений подряд в Первой лиге – это не просто кризис, а полноценная катастрофа. Команда пропускает в девяти последних матчах и забила всего два гола в пяти последних встречах. Разгром от «Урала» (0:3) в прошлом туре стал очередным подтверждением беспомощности «Сокола» как в атаке, так и в обороне. Владислав Шпитальный с четырьмя голами остаeтся лучшим бомбардиром команды – показатель, красноречиво говорящий о проблемах в нападении.

«Енисей»

Красноярцы, напротив, находятся в отличной форме и уверенно идут в верхней части таблицы. Команда забивает в восьми последних матчах подряд и демонстрирует впечатляющую результативность – 13 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.60 гола за матч. Разгром «Челябинска» (3:0) в прошлом туре стал ярким подтверждением атакующего потенциала сибиряков. Андрей Окладников с 9 голами является лучшим бомбардиром и главной угрозой для обороны хозяев.

Факты о командах

«Сокол»

Проигрывает в 9 последних матчах Первой лиги

Пропускает в 9 последних матчах Первой лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.60 гола за игру

Проигрывает в 8 последних матчах во всех турнирах

«Енисей»

Забивает в 8 последних матчах Первой лиги

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Сокола»

Забивает в 3 последних очных матчах против «Сокола»

Прогноз на матч «Сокол» – «Енисей»

Сложно представить сценарий, при котором «Сокол» сможет набрать очки в этом матче. Команда находится в глубочайшем психологическом и игровом кризисе, пропускает в огромных количествах и практически не забивает. «Енисей» же пребывает в отличной форме, много забивает и уверенно разбирается с соперниками уровня «Сокола». Ожидаем уверенную победу гостей с комфортной разницей в счeте.

