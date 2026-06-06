7 июня 2026 года в 21:45 сборные Хорватии и Словении сыграют в товарищеском матче.

Хорватия

Хорватия – явный фаворит, особенно дома: команда не проигрывает в 12 из 14 последних домашних матчей. Атака стабильна – 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах), забивают в 5 из 7 последних матчей. Оборона пропускает 1.80 в среднем, причeм хорваты пропускают в 5 последних матчах. В прошлом матче поражение от Бельгии (0:2). История встреч со Словенией на стороне хозяев: 11 из 12 последних матчей без поражений, причeм в 5 из 7 последних хорваты забивают.

Словения

Словения находится в неплохой форме в товарищеских матчах: команда не проигрывает в 9 из 10 последних встреч. Атака приносит 1.00 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.40 в среднем, причeм словенцы пропускают в 5 последних матчах. В прошлом матче ничья с Кипром (1:1). В гостях против Хорватии будет тяжело.

Факты о командах

Хорватия

Не проигрывают дома в 12 из 14 матчей

За 5 матчей: 1.80 забито, 1.80 пропущено

Забивают в 5 из 7 матчей

Пропускают в 5 последних матчах

11 из 12 последних матчей без поражений над Словенией

Словения

Не проигрывают в 9 из 10 товарищеских матчей

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.40 пропущено

Пропускают в 5 последних матчах

Ничья с Кипром (1:1)

Прогноз на матч Хорватия – Словения

Хорватия дома – явный фаворит, имеет подавляющую историю встреч со Словенией. Гости в товарищеских матчах не проигрывают, но в гостях против Хорватии будет сложно. Хозяева должны побеждать.

Рекомендованные ставки