7 июня 2026 года в 19:30 сборные Дании и Украины сыграют в товарищеском матче.

Дания

Датчане находятся в отличной форме, особенно дома: команда не проигрывает в 7 последних домашних матчах и в 7 последних товарищеских встречах. Атака стабильна – 2.00 гола в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах), забивают в 7 из 9 последних матчей. Оборона пропускает 1.60 в среднем. В прошлом матче сухая ничья с ДР Конго (0:0). Дания – явный фаворит.

Украина

Украина также в неплохой форме: команда побеждает в 3 последних товарищеских матчах и забивает в 4 последних. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче победа над Польшей (2:0). Украина умеет забивать, но в гостях против Дании будет тяжело.

Факты о командах

Дания

7 домашних матчей без поражений

7 товарищеских матчей без поражений

За 5 матчей: 2.00 забито, 1.60 пропущено

Забивают в 7 из 9 матчей

Ничья с ДР Конго (0:0)

Украина

3 победы подряд в товарищеских матчах

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 4 последних матчах

Победа над Польшей (2:0)

Прогноз на матч Дания – Украина

Дания дома – явный фаворит, имеет отличную домашнюю серию. Украина в хорошей форме, но в гостях будет сложно. Хозяева должны побеждать. Голы, скорее всего, будут с обеих сторон.

Рекомендованные ставки