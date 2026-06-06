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Дания – Украина: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.95

06 июня 2026 10:22
Дания - Украина
07 июн. 2026, воскресенье 19:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.95
Обе забьют – да
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7 июня 2026 года в 19:30 сборные Дании и Украины сыграют в товарищеском матче.

Дания

Датчане находятся в отличной форме, особенно дома: команда не проигрывает в 7 последних домашних матчах и в 7 последних товарищеских встречах. Атака стабильна – 2.00 гола в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах), забивают в 7 из 9 последних матчей. Оборона пропускает 1.60 в среднем. В прошлом матче сухая ничья с ДР Конго (0:0). Дания – явный фаворит.

Украина

Украина также в неплохой форме: команда побеждает в 3 последних товарищеских матчах и забивает в 4 последних. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче победа над Польшей (2:0). Украина умеет забивать, но в гостях против Дании будет тяжело.

Факты о командах

Дания

  • 7 домашних матчей без поражений
  • 7 товарищеских матчей без поражений
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 1.60 пропущено
  • Забивают в 7 из 9 матчей
  • Ничья с ДР Конго (0:0)

Украина

  • 3 победы подряд в товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Победа над Польшей (2:0)

Прогноз на матч Дания – Украина

Дания дома – явный фаворит, имеет отличную домашнюю серию. Украина в хорошей форме, но в гостях будет сложно. Хозяева должны побеждать. Голы, скорее всего, будут с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95
  • Победа Дания

1.95
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Украина Дания
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