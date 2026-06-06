7 июня 2026 года в 22:00 сборные Греции и Италии сыграют в товарищеском матче.
Греция
Греция подходит к матчу в неплохой форме: команда не проигрывает в 5 из 7 последних товарищеских матчей. Атака и оборона сбалансированы – по 1.00 гола за игру и 1.00 пропущенных за 5 матчей. В прошлом матче ничья с Швецией (2:2). Однако история встреч с Италией у греков кошмарная: 9 последних матчей без побед, причeм итальянцы забивают в 4 последних встречах.
Италия
Италия находится в отличной форме: команда не проигрывает в 5 последних товарищеских матчах и не пропускает в 4 последних. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр, забивают в 10 последних матчах. Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом матче победа над Люксембургом (1:0). Гости явные фавориты.
Факты о командах
Греция
- Не проигрывают в 5 из 7 товарищеских матчей
- За 5 матчей: 1.00 забито, 1.00 пропущено
- 9 матчей без побед над Италией
- Ничья с Швецией (2:2)
Италия
- 5 матчей без поражений в товарищеских встречах
- За 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено
- 4 последних товарищеских матча без пропущенных
- Забивают в 10 последних матчах
- Победа над Люксембургом (1:0)
Прогноз на матч Греция – Италия
Италия – явный фаворит, имеет подавляющую историю встреч с Грецией и отличную форму. Греция будет обороняться, но вряд ли сдержит итальянцев. Гости должны побеждать с сухим счeтом.
Рекомендованные ставки
- Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.9
- Победа Италия