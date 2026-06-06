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Греция – Италия: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.9

06 июня 2026 10:17
Греция - Италия
07 июн. 2026, воскресенье 22:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.90
Тотал голов меньше 2.5
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7 июня 2026 года в 22:00 сборные Греции и Италии сыграют в товарищеском матче.

Греция

Греция подходит к матчу в неплохой форме: команда не проигрывает в 5 из 7 последних товарищеских матчей. Атака и оборона сбалансированы – по 1.00 гола за игру и 1.00 пропущенных за 5 матчей. В прошлом матче ничья с Швецией (2:2). Однако история встреч с Италией у греков кошмарная: 9 последних матчей без побед, причeм итальянцы забивают в 4 последних встречах.

Италия

Италия находится в отличной форме: команда не проигрывает в 5 последних товарищеских матчах и не пропускает в 4 последних. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр, забивают в 10 последних матчах. Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом матче победа над Люксембургом (1:0). Гости явные фавориты.

Факты о командах

Греция

  • Не проигрывают в 5 из 7 товарищеских матчей
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.00 пропущено
  • 9 матчей без побед над Италией
  • Ничья с Швецией (2:2)

Италия

  • 5 матчей без поражений в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено
  • 4 последних товарищеских матча без пропущенных
  • Забивают в 10 последних матчах
  • Победа над Люксембургом (1:0)

Прогноз на матч Греция – Италия

Италия – явный фаворит, имеет подавляющую историю встреч с Грецией и отличную форму. Греция будет обороняться, но вряд ли сдержит итальянцев. Гости должны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.9
  • Победа Италия

1.90
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Италия Греция
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