7 июня 2026 года в 22:00 сборные Греции и Италии сыграют в товарищеском матче.

Греция

Греция подходит к матчу в неплохой форме: команда не проигрывает в 5 из 7 последних товарищеских матчей. Атака и оборона сбалансированы – по 1.00 гола за игру и 1.00 пропущенных за 5 матчей. В прошлом матче ничья с Швецией (2:2). Однако история встреч с Италией у греков кошмарная: 9 последних матчей без побед, причeм итальянцы забивают в 4 последних встречах.

Италия

Италия находится в отличной форме: команда не проигрывает в 5 последних товарищеских матчах и не пропускает в 4 последних. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр, забивают в 10 последних матчах. Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом матче победа над Люксембургом (1:0). Гости явные фавориты.

Факты о командах

Греция

Не проигрывают в 5 из 7 товарищеских матчей

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.00 пропущено

9 матчей без побед над Италией

Ничья с Швецией (2:2)

Италия

5 матчей без поражений в товарищеских встречах

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено

4 последних товарищеских матча без пропущенных

Забивают в 10 последних матчах

Победа над Люксембургом (1:0)

Прогноз на матч Греция – Италия

Италия – явный фаворит, имеет подавляющую историю встреч с Грецией и отличную форму. Греция будет обороняться, но вряд ли сдержит итальянцев. Гости должны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки