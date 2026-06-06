7 июня 2026 года в рамках 17-го тура России Второй лиги А встретятся «Родина-2» и «Текстильщик».

«Родина-2»

Московская «Родина-2» переживает ужасный кризис: команда не может выиграть в 7 последних матчах и пропускает в 9 последних. Оборона дырявая – 1.80 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака при этом стабильна – 1.20 гола за игру, забивают в 8 из 10 последних матчей. В прошлом туре поражение от «Волгаря» (0:2). «Родина» отчаянно нуждается в победе.

«Текстильщик»

Ивановцы находятся в хорошей форме, особенно в гостях: команда побеждает в 3 последних выездных матчах. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр, оборона пропускает 1.00. В прошлом туре поражение от «Ленинградца» (0:2). В личной встрече в апреле «Текстильщик» обыграл «Родину-2» (2:1). Гости явные фавориты.

Факты о командах

«Родина-2»

1-е место, 25 очков, лучший бомбардир: Глеб Князев (6)

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.80 пропущено

7 матчей без побед

Пропускают в 9 последних матчах

Забивают в 8 из 10 матчей

«Текстильщик»

3-е место, 30 очков, лучший бомбардир: Тимур Мелекесцев (16)

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено

3 победы подряд в гостях

Победа над «Родиной-2» в апреле (2:1)

Прогноз на матч «Родина-2» – «Текстильщик»

«Родина-2» в глубоком кризисе, не может победить уже 7 матчей и много пропускает. «Текстильщик» в хорошей форме, особенно в гостях. Гости должны побеждать.

Рекомендованные ставки