Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Родина-2» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.80

06 июня 2026 8:02
Родина-2 - Текстильщик
07 июн. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Текстильщика»
Сделать ставку

7 июня 2026 года в рамках 17-го тура России Второй лиги А встретятся «Родина-2» и «Текстильщик».

«Родина-2»

Московская «Родина-2» переживает ужасный кризис: команда не может выиграть в 7 последних матчах и пропускает в 9 последних. Оборона дырявая – 1.80 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака при этом стабильна – 1.20 гола за игру, забивают в 8 из 10 последних матчей. В прошлом туре поражение от «Волгаря» (0:2). «Родина» отчаянно нуждается в победе.

«Текстильщик»

Ивановцы находятся в хорошей форме, особенно в гостях: команда побеждает в 3 последних выездных матчах. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр, оборона пропускает 1.00. В прошлом туре поражение от «Ленинградца» (0:2). В личной встрече в апреле «Текстильщик» обыграл «Родину-2» (2:1). Гости явные фавориты.

Факты о командах

«Родина-2»

  • 1-е место, 25 очков, лучший бомбардир: Глеб Князев (6)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.80 пропущено
  • 7 матчей без побед
  • Пропускают в 9 последних матчах
  • Забивают в 8 из 10 матчей

«Текстильщик»

  • 3-е место, 30 очков, лучший бомбардир: Тимур Мелекесцев (16)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено
  • 3 победы подряд в гостях
  • Победа над «Родиной-2» в апреле (2:1)

Прогноз на матч «Родина-2» – «Текстильщик»

«Родина-2» в глубоком кризисе, не может победить уже 7 матчей и много пропускает. «Текстильщик» в хорошей форме, особенно в гостях. Гости должны побеждать.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Текстильщика» – коэффициент 1.80
  • Обе забьют – да

1.80
Победа «Текстильщика»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Текстильщик Родина-2
Другие прогнозы
07.06.2026
12:00
1.42
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь - Калуга
Победа «Сибири»
07.06.2026
14:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан - Пакистан
Пакистан не проиграет
07.06.2026
16:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ - Велес
Тотал голов меньше 2.5
07.06.2026
16:00
1.40
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн - Кипр
Победа Кипра
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх - Заря Луганск РФ
Тотал голов больше 2.5
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия - Муром
Тотал голов меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 