Текстильщик - Родина-2: онлайн-трансляция 19 апреля 2026

Текстильщик
19.04.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
- : -
Не начался
Родина-2
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Текстильщик - Родина-2
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0
Новости команд
Все
Текстильщик
Родина-2
«Крылья Советов» просматривают бывшего фермера и хоккеиста
21 января, 10:03
1
Стал известен победитель Второй лиги в осенней части сезона
16 ноября 2025, 17:09
«Текстильщик» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.83
8 ноября 2025, 10:59
«Текстильщик» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 2.95
24 октября 2025, 11:54
«Ленинградец» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.00
18 октября 2025, 14:35
«Динамо Владивосток» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.57
10 октября 2025, 09:24
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
27 сентября 2025, 10:50
«Иртыш» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
20 сентября 2025, 10:16
«Родина-2» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.05
29 августа 2025, 12:08
«Муром» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.10
23 августа 2025, 08:47
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Сибирь
- : -
01.03.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ленинградец
- : -
01.03.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
- : -
01.03.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Иртыш
- : -
01.03.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Родина-2
- : -
01.03.2026
Торпедо Миасс
Последние матчи
Все
Текстильщик
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Тюмень
1 : 1
16.11.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Текстильщик
3 : 0
09.11.2025
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Динамо-2
0 : 4
05.11.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Киров
1 : 2
01.11.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Текстильщик
1 : 0
25.10.2025
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2025
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Динамо Вл
0 : 2
11.10.2025
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Родина-2
4 : 0
04.10.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Родина-2
1 : 0
27.09.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
1 : 2
21.09.2025
Родина-2
