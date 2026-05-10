Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иртыш - Родина-2: обзор матча 10 мая 2026

Иртыш
10.05.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
2 : 2
Завершен
Родина-2
33' А. Герюгов (П) 60' А. Янгаев
31' Г. Князев 35' Д. Свинцов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Иртыш - Родина-2
Завершен
78'
Замена
Владислав Самко ️️️️➡️️ Никита Савин
78'
Замена
Максим Данилин ️️️️➡️️ Астемир Гордюшенко
Замена
Алексей Соловьёв ️️️️➡️️ Никита Жустьев
73'
73'
Замена
Кирилл Ларионов ️️️️➡️️ Астемир Хежев
73'
Замена
Иван Возрастов ️️️️➡️️ Глеб Князев
Замена
Ярослав Тарасов ️️️️➡️️ Данил Казанцев
71'
Замена
Артур Шлеермахер ️️️️➡️️ Билал Билалов
61'
Замена
Роман Янушковский ️️️️➡️️ Артур Янгаев
61'
ГОЛ! 2:2! Артур Янгаев
Пас отдал Азнаур Герюгов
60'
Замена
Никита Дорофеев ️️️️➡️️ Владислав Янченко
55'
Желтая карточка
Артур Янгаев
42'
35'
ГОЛ! 1:2! Даниэль Свинцов
Пас отдал Артем Бирюков
ГОЛ с пенальти! 1:1! Азнаур Герюгов
33'
31'
ГОЛ! 0:1! Глеб Князев
Пас отдал Андрей Стефанишин
Желтая карточка
Илья Крылов
30'
11'
Замена
Даниэль Свинцов ️️️️➡️️ Денис Тихонов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иртыш
60
Владислав Полетаев
ВР
23
Никита Жустьев
ЛЗ
6
Кирилл Сараев
ЛЗ
18
Илья Крылов
ПЗ
15
Матвей Жустьев
ПЗ
71
Данил Казанцев
ЛП
7
Азнаур Герюгов
ЛП
27
Юрий Бавин
ЦП
59
Владислав Янченко
ПП
81
Артур Янгаев
ПП
77
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Родина-2
33
Александр Стенякин
ВР
44
Павел Баранов
ЛЗ
69
Астемир Хежев
ЛЗ
24
Артем Бирюков
ЛЗ
87
Андрей Стефанишин
ПЗ
66
Егор Ларионов
ПЗ
74
Денис Мушкарин
ПЗ
19
Денис Тихонов
ЛП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
76
Никита Савин
ПП
92
Глеб Князев
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Иртыш
9
Михаил Сентюрин
ЦЗ
10
Роман Янушковский
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
17
Артур Шлеермахер
ЦЗ
89
Никита Дорофеев
ЦЗ
5
Artem Dzhikia
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
16
Андрей Савин
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
Родина-2
22
Иван Возрастов
ЦЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЦЗ
89
Руслан Мальцев
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
58
Данил Ладоха
ЦЗ
4-5-1
60
Полетаев
6
Сараев
18
Крылов
23
Жустьев
15
Жустьев
7
Герюгов
59
Янченко
71
Казанцев
27
Бавин
81
Янгаев
77
Билалов
3-2-3-1
33
Стенякин
66
Ларионов
44
Баранов
69
Хежев
74
Мушкарин
24
Бирюков
76
Савин
72
Гордюшенко
19
Тихонов
92
Князев
81
Янгаев
10
Янушковский
10
Янушковский
81
Янгаев
71
Казанцев
97
Тарасов
97
Тарасов
71
Казанцев
77
Билалов
17
Шлеермахер
17
Шлеермахер
77
Билалов
59
Янченко
89
Дорофеев
89
Дорофеев
59
Янченко
23
Жустьев
54
Соловьёв
54
Соловьёв
23
Жустьев
92
Князев
22
Возрастов
22
Возрастов
92
Князев
19
Тихонов
79
Свинцов
79
Свинцов
19
Тихонов
76
Савин
70
Самко
70
Самко
76
Савин
72
Гордюшенко
30
Данилин
30
Данилин
72
Гордюшенко
69
Хежев
95
Ларионов
95
Ларионов
69
Хежев
Остались в запасе
Иртыш
Родина-2
9
Михаил Сентюрин
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
5
Artem Dzhikia
ЦЗ
16
Андрей Савин
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
89
Руслан Мальцев
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
58
Данил Ладоха
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
Остались в запасе
9
Михаил Сентюрин
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
5
Artem Dzhikia
ЦЗ
16
Андрей Савин
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
Остались в запасе
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
89
Руслан Мальцев
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
58
Данил Ладоха
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Главный тренер
Александр Лактионов
Статистика матча Иртыш - Родина-2
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
15
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Стадион:
Красная Звезда
Новости команд
Все
Иртыш
Родина-2
Экс-спартаковец уехал играть в Хабаровск
1 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»
23 июня
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
18 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня
4
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая
Экс-спартаковец уехал играть в Хабаровск
1 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»
23 июня
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
18 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Иртыш
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+