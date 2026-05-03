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Велес - Родина-2: обзор матча 03 мая 2026

Велес
03.05.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
0 : 1
Завершен
Родина-2
44' Н. Савин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Велес - Родина-2
Завершен
90' +1
Желтая карточка
Артем Бирюков
90'
Желтая карточка
Владислав Самко
86'
Желтая карточка
Кирилл Ларионов
80'
Замена
Кирилл Ларионов ️️️️➡️️ Павел Баранов
Замена
Ионафан Сапожников ️️️️➡️️ Александр Шубин
76'
Замена
Карим Гираев ️️️️➡️️ Егор Сысоев
76'
Замена
Артем Быковский ️️️️➡️️ Захар Тарасенко
76'
71'
Замена
Денис Мушкарин ️️️️➡️️ Астемир Хежев
70'
Замена
Владислав Самко ️️️️➡️️ Астемир Гордюшенко
Замена
Иван Никин ️️️️➡️️ Ислам Меликов
66'
56'
Замена
Артем Бирюков ️️️️➡️️ Денис Тихонов
55'
Замена
Даниэль Свинцов ️️️️➡️️ Глеб Князев
52'
Желтая карточка
Дмитрий Маркитесов
Замена
Дмитрий Сергеев ️️️️➡️️ Владислав Волков
46'
44'
ГОЛ! 0:1! Никита Савин
Пас отдал Глеб Князев
38'
Желтая карточка
Астемир Гордюшенко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
1
Расул Мицаев
ВР
35
Ислам Меликов
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЛЗ
23
Кирилл Скворцов
ЛЗ
54
Кирилл Кистенев
ПЗ
20
Егор Сысоев
ПЗ
18
Владислав Волков
ПЗ
97
Александр Шубин
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ПП
77
Олег Смирнов
ЦФ
8
Захар Тарасенко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Родина-2
33
Александр Стенякин
ВР
87
Андрей Стефанишин
ЛЗ
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
19
Денис Тихонов
ЛЗ
69
Астемир Хежев
ПЗ
12
Дмитрий Маркитесов
ПЗ
44
Павел Баранов
ПЗ
76
Никита Савин
ЛП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
66
Егор Ларионов
ПП
92
Глеб Князев
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Велес
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
90
Владислав Галкин
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
Родина-2
22
Иван Возрастов
ЦЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЦЗ
74
Денис Мушкарин
ЦЗ
89
Руслан Мальцев
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
24
Артем Бирюков
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
58
Данил Ладоха
ЦЗ
3-2-2-2
1
Мицаев
20
Сысоев
35
Меликов
5
Колосков
23
Скворцов
18
Волков
97
Шубин
10
Гелоян
8
Тарасенко
77
Смирнов
3-2-3-1
33
Стенякин
12
Маркитесов
87
Стефанишин
95
Чернышев
44
Баранов
19
Тихонов
66
Ларионов
72
Гордюшенко
76
Савин
92
Князев
20
Сысоев
9
Гираев
9
Гираев
20
Сысоев
8
Тарасенко
93
Быковский
93
Быковский
8
Тарасенко
18
Волков
18
Сергеев
18
Сергеев
18
Волков
97
Шубин
14
Сапожников
14
Сапожников
97
Шубин
35
Меликов
87
Никин
87
Никин
35
Меликов
92
Князев
79
Свинцов
79
Свинцов
92
Князев
72
Гордюшенко
70
Самко
70
Самко
72
Гордюшенко
69
Хежев
74
Мушкарин
74
Мушкарин
69
Хежев
19
Тихонов
24
Бирюков
24
Бирюков
19
Тихонов
44
Баранов
95
Ларионов
95
Ларионов
44
Баранов
Остались в запасе
Велес
Родина-2
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
22
Иван Возрастов
ЦЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
89
Руслан Мальцев
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
58
Данил Ладоха
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
Остались в запасе
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
Остались в запасе
22
Иван Возрастов
ЦЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
89
Руслан Мальцев
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
58
Данил Ладоха
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Александр Лактионов
Статистика матча Велес - Родина-2
5
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
12
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
2
Информация о матче
Стадион:
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