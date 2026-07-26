26.07.2026, воскресенье, 12:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Енисей
Енисей
3-1-3-3
1
Опарин
33
Масловский
3
Цесь
55
Богатырев
8
Иванов
87
Мазурин
18
Надольский
25
Шершов
8
Канаплин
75
Окладников
7
Чуканов
4-3-2-1
76
Купцов
40
Безчаснюк
5
Колосков
80
Рыбалко
17
Котов
97
Шубин
22
Завезен
10
Бамматгереев
77
Смирнов
90
Галкин
9
Гираев
55
Богатырев
22
Гюрджан
22
Гюрджан
55
Богатырев
8
Иванов
77
Огиенко
77
Огиенко
8
Иванов
8
Канаплин
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Канаплин
18
Надольский
17
Кокоев
17
Кокоев
18
Надольский
75
Окладников
9
Тлехугов
9
Тлехугов
75
Окладников
11
11
90
Галкин
8
Тарасенко
8
Тарасенко
90
Галкин
10
Бамматгереев
88
Садов
88
Садов
10
Бамматгереев
22
Завезен
6
6
22
Завезен
7
Мурза
7
Мурза
Остались в запасе
Енисей
Велес
23
Станислав Антипин
ВР
39
A. Sorokin
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
57
Egor Shupyakov
ЦП
81
Родион Печура
АП
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
41
Сергей Самок
ВР
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
39
A. Sorokin
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
57
Egor Shupyakov
ЦП
81
Родион Печура
АП
10
Азер Алиев
ПП
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Енисей - Велес
2
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Велеса», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Велес»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»