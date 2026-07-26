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  • «Енисей» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

«Енисей» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

26 июля, 10:50
Енисей
26.07.2026, воскресенье, 12:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Велес
11' А. Окладников (П) 27' А. Окладников (П) 51' А. Надольский 90+4' А. Ломакин
54' З. Тарасенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
18
Александр Надольский
АП
25
Никита Шершов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Велес
76
Илья Купцов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
97
Александр Шубин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
39
A. Sorokin
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
57
Egor Shupyakov
ЦП
81
Родион Печура
АП
10
Азер Алиев
ПП
9
Марат Тлехугов
ПВ
Велес
41
Сергей Самок
ВР
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
11
K. Korolkov
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
6
I. Melikov
ЦП
7
Артур Мурза
ЦФ
3-1-3-3
1
Опарин
33
Масловский
3
Цесь
55
Богатырев
8
Иванов
87
Мазурин
18
Надольский
25
Шершов
8
Канаплин
75
Окладников
7
Чуканов
4-3-2-1
76
Купцов
40
Безчаснюк
5
Колосков
80
Рыбалко
17
Котов
97
Шубин
22
Завезен
10
Бамматгереев
77
Смирнов
90
Галкин
9
Гираев
55
Богатырев
22
Гюрджан
22
Гюрджан
55
Богатырев
8
Иванов
77
Огиенко
77
Огиенко
8
Иванов
8
Канаплин
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Канаплин
18
Надольский
17
Кокоев
17
Кокоев
18
Надольский
75
Окладников
9
Тлехугов
9
Тлехугов
75
Окладников
11
11
90
Галкин
8
Тарасенко
8
Тарасенко
90
Галкин
10
Бамматгереев
88
Садов
88
Садов
10
Бамматгереев
22
Завезен
6
6
22
Завезен
7
Мурза
7
Мурза
Остались в запасе
Енисей
Велес
23
Станислав Антипин
ВР
39
A. Sorokin
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
57
Egor Shupyakov
ЦП
81
Родион Печура
АП
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
41
Сергей Самок
ВР
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
39
A. Sorokin
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
57
Egor Shupyakov
ЦП
81
Родион Печура
АП
10
Азер Алиев
ПП
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Енисей - Велес
2
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Велеса», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Велес»

«Енисей» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Велес Енисей
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