Составы команд
Велес
Велес
3-4-2-1
76
Купцов
17
Котов
80
Рыбалко
5
Колосков
10
Бамматгереев
22
Завезен
11
97
Шубин
90
Галкин
77
Смирнов
9
Гираев
2-2-2-3-1
50
Лысцов
21
Бердников
19
Байтуков
6
Макаров
77
Самойлов
70
Левин
7
Сафронов
17
Н'Диайе
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
17
Котов
23
Скворцов
23
Скворцов
17
Котов
90
Галкин
88
Садов
88
Садов
90
Галкин
9
Гираев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
9
Гираев
10
Бамматгереев
6
6
10
Бамматгереев
11
7
Мурза
7
Мурза
11
77
Самойлов
44
Русяев
44
Русяев
77
Самойлов
21
Бердников
15
Кочиев
15
Кочиев
21
Бердников
17
Н'Диайе
29
Урванцев
29
Урванцев
17
Н'Диайе
19
Байтуков
99
Каменщиков
99
Каменщиков
19
Байтуков
Остались в запасе
Велес
Челябинск
41
Сергей Самок
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
93
Илья Тусеев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Велес - Челябинск
2
1
Всего ударов по воротам
4
2
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Велес» против «Челябинска», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Велес» – «Челябинск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»