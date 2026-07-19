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  • «Велес» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

«Велес» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

19 июля, 15:50
Велес
19.07.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Челябинск
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
76
Илья Купцов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
11
K. Korolkov
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Челябинск
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
17
Баба Н'Диайе
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Велес
41
Сергей Самок
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
6
I. Melikov
ЦП
7
Артур Мурза
ЦФ
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
3-4-2-1
76
Купцов
17
Котов
80
Рыбалко
5
Колосков
10
Бамматгереев
22
Завезен
11
97
Шубин
90
Галкин
77
Смирнов
9
Гираев
2-2-2-3-1
50
Лысцов
21
Бердников
19
Байтуков
6
Макаров
77
Самойлов
70
Левин
7
Сафронов
17
Н'Диайе
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
17
Котов
23
Скворцов
23
Скворцов
17
Котов
90
Галкин
88
Садов
88
Садов
90
Галкин
9
Гираев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
9
Гираев
10
Бамматгереев
6
6
10
Бамматгереев
11
7
Мурза
7
Мурза
11
77
Самойлов
44
Русяев
44
Русяев
77
Самойлов
21
Бердников
15
Кочиев
15
Кочиев
21
Бердников
17
Н'Диайе
29
Урванцев
29
Урванцев
17
Н'Диайе
19
Байтуков
99
Каменщиков
99
Каменщиков
19
Байтуков
Остались в запасе
Велес
Челябинск
41
Сергей Самок
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
93
Илья Тусеев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Велес - Челябинск
2
1
Всего ударов по воротам
4
2
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Велес» против «Челябинска», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Велес» – «Челябинск»

«Велес» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Велес
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