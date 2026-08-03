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  • «Велес» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2026

«Велес» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2026

Вчера, 18:20
Велес
03.08.2026, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Ротор
67' З. Тарасенко 84' А. Мурза
33' А. Эльдарушев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
76
Илья Купцов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
11
K. Korolkov
ЦП
77
Олег Смирнов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Михаил Умников
ЦП
10
Артем Симонян
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Велес
41
Сергей Самок
ВР
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
6
I. Melikov
ЦП
87
I. Nikin
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
7
Артур Мурза
ЦФ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
97
Николай Покидышев
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
22
Павел Горелов
ОП
18
Илья Родионов
АП
22
Алан Цараев
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
4-4-1-1
76
Купцов
17
Котов
5
Колосков
80
Рыбалко
3
Волков
88
Садов
22
Завезен
11
97
Шубин
77
Смирнов
9
Гираев
4-2-1-1-2
13
Чагров
4
Юдинцев
15
Данилкин
25
Эмерсон
16
Поярков
5
Трошечкин
8
Аюпов
6
Умников
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
17
Котов
23
Скворцов
23
Скворцов
17
Котов
5
Колосков
70
70
5
Колосков
88
Садов
10
Бамматгереев
10
Бамматгереев
88
Садов
9
Гираев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
9
Гираев
11
7
Мурза
7
Мурза
11
4
Юдинцев
23
Храмцов
23
Храмцов
4
Юдинцев
6
Умников
22
Горелов
22
Горелов
6
Умников
10
Симонян
18
Родионов
18
Родионов
10
Симонян
9
Алиев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Алиев
11
Эльдарушев
28
Хубулов
28
Хубулов
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Велес
Ротор
41
Сергей Самок
ВР
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
6
I. Melikov
ЦП
87
I. Nikin
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
97
Николай Покидышев
ЦЗ
22
Алан Цараев
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
6
I. Melikov
ЦП
87
I. Nikin
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
97
Николай Покидышев
ЦЗ
22
Алан Цараев
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Велес - Ротор
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Велес» против «Ротора», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Велес»«Ротор»

«Велес» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор Велес
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