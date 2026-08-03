03.08.2026, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Велес
Велес
4-4-1-1
76
Купцов
17
Котов
5
Колосков
80
Рыбалко
3
Волков
88
Садов
22
Завезен
11
97
Шубин
77
Смирнов
9
Гираев
4-2-1-1-2
13
Чагров
4
Юдинцев
15
Данилкин
25
Эмерсон
16
Поярков
5
Трошечкин
8
Аюпов
6
Умников
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
17
Котов
23
Скворцов
23
Скворцов
17
Котов
5
Колосков
70
70
5
Колосков
88
Садов
10
Бамматгереев
10
Бамматгереев
88
Садов
9
Гираев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
9
Гираев
11
7
Мурза
7
Мурза
11
4
Юдинцев
23
Храмцов
23
Храмцов
4
Юдинцев
6
Умников
22
Горелов
22
Горелов
6
Умников
10
Симонян
18
Родионов
18
Родионов
10
Симонян
9
Алиев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Алиев
11
Эльдарушев
28
Хубулов
28
Хубулов
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Велес
Ротор
41
Сергей Самок
ВР
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
6
I. Melikov
ЦП
87
I. Nikin
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
97
Николай Покидышев
ЦЗ
22
Алан Цараев
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
6
I. Melikov
ЦП
87
I. Nikin
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
97
Николай Покидышев
ЦЗ
22
Алан Цараев
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Велес - Ротор
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Велес» против «Ротора», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Велес» – «Ротор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»