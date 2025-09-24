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Велес - Ротор: обзор матча 24 сентября 2025

Велес
24.09.2025, среда, 14:30
Россия. Кубок, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Ротор
19' М. Ковальков 73' И. Гелоян
22' Д. Лаврищев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Велес - Ротор
Завершен
76'
Желтая карточка
Максим Храмцов
ГОЛ! 2:1! Ишхан Гелоян
73'
Замена
️️️️➡️️ Станислав Лапинский
63'
Замена
Ишхан Гелоян ️️️️➡️️ Павел Попов
63'
Замена
Олег Смирнов ️️️️➡️️ Марат Ковальков
63'
63'
Замена
Максим Храмцов ️️️️➡️️ Дмитрий Сасин
63'
Замена
Максим Кайнов ️️️️➡️️ Имран Азнауров
63'
Замена
Артем Симонян ️️️️➡️️ Дмитрий Лаврищев
46'
Замена
Александр Хохлачев ️️️️➡️️ Кирилл Никишин
46'
Замена
Денис Фомин ️️️️➡️️ Алексей Шумских
22'
ГОЛ! 1:1! Дмитрий Лаврищев
ГОЛ! 1:0! Марат Ковальков
19'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
16
Илья Купцов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
88
Марат Ковальков
АП
14
Станислав Лапинский
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Ротор
50
Владимир Сугробов
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
11
Александр Клещенко
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Велес
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
77
Олег Смирнов
ЦФ
Ротор
98
Иван Литвенок
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
97
Николай Покидышев
ЦЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
18
Максим Кайнов
ОП
10
Артем Симонян
АП
70
Александр Хохлачев
ЦФ
4-1-1-3
16
Купцов
17
Котов
80
Рыбалко
5
Колосков
3
Волков
22
Завезен
88
Ковальков
20
Сысоев
92
Попов
14
Лапинский
3-2-3-2
50
Сугробов
11
Клещенко
3
Швецов
5
Шумских
13
Семенов
17
Шильников
24
Мальцев
77
Сасин
73
Азнауров
17
Никишин
23
Лаврищев
92
Попов
10
Гелоян
10
Гелоян
92
Попов
88
Ковальков
77
Смирнов
77
Смирнов
88
Ковальков
5
Шумских
37
Фомин
37
Фомин
5
Шумских
77
Сасин
34
Храмцов
34
Храмцов
77
Сасин
73
Азнауров
18
Кайнов
18
Кайнов
73
Азнауров
23
Лаврищев
10
Симонян
10
Симонян
23
Лаврищев
17
Никишин
70
Хохлачев
70
Хохлачев
17
Никишин
Остались в запасе
Велес
Ротор
Главный тренер
Алексей Стукалов
98
Иван Литвенок
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
97
Николай Покидышев
ЦЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
Остались в запасе
98
Иван Литвенок
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
97
Николай Покидышев
ЦЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Велес - Ротор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
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