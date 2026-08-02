Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Велес» – «Ротор»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026

02 августа 2026 8:00
Велес - Ротор
03 авг. 2026, понедельник 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Победа «Ротора»
Сделать ставку

Матч 4-го тура Первой лиги между «Велесом» и «Ротором» пройдет 3 августа 2026 года в Москве на стадионе «Спартаковец». Хозяева после трех туров занимают седьмое место с 6 очками, забивают в трех последних матчах чемпионата и в четырех последних встречах всех турниров, тогда как гости располагаются на шестой строчке с 6 очками, забивают в шести последних матчах и в четырех последних турах Первой лиги неизменно отличаются. Встреча команд с одинаковым количеством очков обещает быть упорной и результативной, учитывая, что обе стабильно забивают. Сможет ли «Велес» использовать домашнее поле и прервать серию из двух матчей без побед, или «Ротор» продолжит свою голевую серию и добьется положительного результата?

Кто победит в матче

«Велес» подходит к этому матчу после разгромного поражения от «Енисея» (1:4), которое прервало двухматчевую победную серию команды. Хозяева забивают в трех последних матчах Первой лиги и в четырех последних встречах всех турниров, что говорит о стабильной атакующей игре. Александр Шубин с одним голом в трех матчах является лучшим бомбардиром, хотя его результативность пока не выглядит впечатляющей. В последних пяти играх «Велес» забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 8 (1.60) – оборона вызывает серьезные опасения. В очных встречах с «Ротором» хозяева имеют смешанную статистику: в трех последних матчах они забивали сопернику, а в двух из трех последних встреч одерживали победу, включая победу в Кубке России в сентябре 2025 года (2:1).

«Ротор» находится в хорошей форме и подходит к игре с высоким настроем. Команда забивает в шести последних матчах во всех турнирах и в четырех последних турах Первой лиги, что демонстрирует впечатляющую атакующую стабильность. Эмерсон с двумя голами в трех матчах является лидером атак и главной угрозой для обороны «Велеса». В последних пяти играх волгоградцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 7 (1.40), что говорит о сбалансированной игре. Важно, что «Ротор» забивает в трех последних очных матчах против «Велеса», что создает психологическое преимущество перед предстоящей встречей. После победы над «КАМАЗом» (2:0) в предыдущем туре команда находится на подъеме и намерена продолжить победную серию.

Итоговый вывод: «Ротор» выглядит предпочтительнее благодаря своей атакующей стабильности, лучшей форме и умению забивать «Велесу» в очных встречах. «Велес» имеет проблемы в обороне, что может стать ключевым фактором против результативной линии гостей. Однако хозяева стабильно забивают и на своем поле способны дать бой. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей, при этом обе команды имеют высокие шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Ротор» находится в более стабильной форме и демонстрирует впечатляющую голевую серию, тогда как «Велес» после двух побед потерпел крупное поражение и имеет проблемы в обороне. В очных встречах обе команды стабильно забивают друг другу, при этом «Ротор» имеет небольшое преимущество, особенно в гостевых матчах. Это говорит о том, что встреча обещает быть открытой и результативной, а «Ротор» выглядит фаворитом благодаря своей текущей форме и атакующей стабильности.

Личные встречи
Побед - 5 (63%)
Ничьих - 1 (13%)
Побед - 2 (25%)
16
Забитых мячей
11
2
В среднем за матч
1.38
3:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Ротор
4 : 2
17.09.2023
Велес
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Велес
2 : 1
03.08.2026
Ротор
Россия. Кубок, 4 раунд
Велес
2 : 1
24.09.2025
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Ротор
2 : 3
24.04.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Велес
1 : 2
10.03.2024
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Ротор
4 : 2
17.09.2023
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Велес
0 : 0
23.07.2023
Ротор
Россия. ФНЛ, 30 тур
Ротор
0 : 3
02.04.2022
Велес
Россия. ФНЛ, 12 тур
Велес
3 : 1
20.09.2021
Ротор
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
76
Илья Купцов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
11
K. Korolkov
ЦП
77
Олег Смирнов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Михаил Умников
ЦП
10
Артем Симонян
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Велес
41
Сергей Самок
ВР
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
6
I. Melikov
ЦП
87
I. Nikin
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
7
Артур Мурза
ЦФ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
97
Николай Покидышев
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
22
Павел Горелов
ОП
18
Илья Родионов
АП
22
Алан Цараев
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
4-4-1-1
76
Купцов
17
Котов
5
Колосков
80
Рыбалко
3
Волков
88
Садов
22
Завезен
11
97
Шубин
77
Смирнов
9
Гираев
4-2-1-1-2
13
Чагров
4
Юдинцев
15
Данилкин
25
Эмерсон
16
Поярков
5
Трошечкин
8
Аюпов
6
Умников
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
17
Котов
23
Скворцов
23
Скворцов
17
Котов
5
Колосков
70
70
5
Колосков
88
Садов
10
Бамматгереев
10
Бамматгереев
88
Садов
9
Гираев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
9
Гираев
11
7
Мурза
7
Мурза
11
4
Юдинцев
23
Храмцов
23
Храмцов
4
Юдинцев
6
Умников
22
Горелов
22
Горелов
6
Умников
10
Симонян
18
Родионов
18
Родионов
10
Симонян
9
Алиев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Алиев
11
Эльдарушев
28
Хубулов
28
Хубулов
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Велес
Ротор
41
Сергей Самок
ВР
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
6
I. Melikov
ЦП
87
I. Nikin
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
97
Николай Покидышев
ЦЗ
22
Алан Цараев
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
6
I. Melikov
ЦП
87
I. Nikin
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
97
Николай Покидышев
ЦЗ
22
Алан Цараев
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов

Прогноз на победителя

Учитывая атакующую стабильность «Ротора», его голевую серию из шести матчей и проблемы «Велеса» в обороне, мы прогнозируем победу гостей. «Ротор» находится в хорошей форме, имеет опыт успешных выездных матчей против «Велеса» и намерен продолжить подъем в турнирной таблице. Хозяева способны отличиться благодаря своей стабильной результативности, но этого будет недостаточно для положительного исхода. Рекомендуем ставку на победу «Ротора» с коэффициентом 1.92. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Первой лиги между «Велесом» и «Ротором» состоится 3 августа 2026 года в Москве на стадионе «Спартаковец» и начнется в 19:30 по московскому времени. Матч будет транслировать канал МАТЧ! Премьер.

«Велес» – «Ротор»: смотреть онлайн

1.92
Победа «Ротора»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Ротор Велес
Другие прогнозы
04.08.2026
16:15
2.65
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
Акрон - Ростов
Победа «Ростова»
04.08.2026
18:30
1.98
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
Динамо Мх - Крылья Советов
Победа «Динамо Махачкала»
04.08.2026
18:30
2.00
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
Родина - Рубин
Победа «Рубина»
04.08.2026
19:00
3.30
Лига чемпионов, 3 раунд
Мьеллбю - Слован
Победа «Слована»
04.08.2026
19:00
3.00
Лига чемпионов, 3 раунд
Арарат-Армения - Целе
Победа «Арарат-Армении»
04.08.2026
19:00
3.20
Лига конференций, 3 раунд
Ауда - Динамо
Ничью
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+