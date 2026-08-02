Матч 4-го тура Первой лиги между «Велесом» и «Ротором» пройдет 3 августа 2026 года в Москве на стадионе «Спартаковец». Хозяева после трех туров занимают седьмое место с 6 очками, забивают в трех последних матчах чемпионата и в четырех последних встречах всех турниров, тогда как гости располагаются на шестой строчке с 6 очками, забивают в шести последних матчах и в четырех последних турах Первой лиги неизменно отличаются. Встреча команд с одинаковым количеством очков обещает быть упорной и результативной, учитывая, что обе стабильно забивают. Сможет ли «Велес» использовать домашнее поле и прервать серию из двух матчей без побед, или «Ротор» продолжит свою голевую серию и добьется положительного результата?

Кто победит в матче

«Велес» подходит к этому матчу после разгромного поражения от «Енисея» (1:4), которое прервало двухматчевую победную серию команды. Хозяева забивают в трех последних матчах Первой лиги и в четырех последних встречах всех турниров, что говорит о стабильной атакующей игре. Александр Шубин с одним голом в трех матчах является лучшим бомбардиром, хотя его результативность пока не выглядит впечатляющей. В последних пяти играх «Велес» забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 8 (1.60) – оборона вызывает серьезные опасения. В очных встречах с «Ротором» хозяева имеют смешанную статистику: в трех последних матчах они забивали сопернику, а в двух из трех последних встреч одерживали победу, включая победу в Кубке России в сентябре 2025 года (2:1).

«Ротор» находится в хорошей форме и подходит к игре с высоким настроем. Команда забивает в шести последних матчах во всех турнирах и в четырех последних турах Первой лиги, что демонстрирует впечатляющую атакующую стабильность. Эмерсон с двумя голами в трех матчах является лидером атак и главной угрозой для обороны «Велеса». В последних пяти играх волгоградцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 7 (1.40), что говорит о сбалансированной игре. Важно, что «Ротор» забивает в трех последних очных матчах против «Велеса», что создает психологическое преимущество перед предстоящей встречей. После победы над «КАМАЗом» (2:0) в предыдущем туре команда находится на подъеме и намерена продолжить победную серию.

Итоговый вывод: «Ротор» выглядит предпочтительнее благодаря своей атакующей стабильности, лучшей форме и умению забивать «Велесу» в очных встречах. «Велес» имеет проблемы в обороне, что может стать ключевым фактором против результативной линии гостей. Однако хозяева стабильно забивают и на своем поле способны дать бой. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей, при этом обе команды имеют высокие шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Ротор» находится в более стабильной форме и демонстрирует впечатляющую голевую серию, тогда как «Велес» после двух побед потерпел крупное поражение и имеет проблемы в обороне. В очных встречах обе команды стабильно забивают друг другу, при этом «Ротор» имеет небольшое преимущество, особенно в гостевых матчах. Это говорит о том, что встреча обещает быть открытой и результативной, а «Ротор» выглядит фаворитом благодаря своей текущей форме и атакующей стабильности.

Прогноз на победителя

Учитывая атакующую стабильность «Ротора», его голевую серию из шести матчей и проблемы «Велеса» в обороне, мы прогнозируем победу гостей. «Ротор» находится в хорошей форме, имеет опыт успешных выездных матчей против «Велеса» и намерен продолжить подъем в турнирной таблице. Хозяева способны отличиться благодаря своей стабильной результативности, но этого будет недостаточно для положительного исхода. Рекомендуем ставку на победу «Ротора» с коэффициентом 1.92. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Первой лиги между «Велесом» и «Ротором» состоится 3 августа 2026 года в Москве на стадионе «Спартаковец» и начнется в 19:30 по московскому времени. Матч будет транслировать канал МАТЧ! Премьер.