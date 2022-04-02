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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Велес
Ротор - Велес: обзор матча 02 апреля 2022
Ротор
02.04.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 3
Завершен
Велес
55'
А. Галоян (П)
77'
Д. Ежков
90+3'
А. Галоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Велес
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
А. Галоян
90'
Желтая карточка
Д. Прищепа
84'
Замена
Р. Мальцев
️️️️
К. Кертанов
77'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ежков
Желтая карточка
В. Шахов
76'
Желтая карточка
А. Байрыев
73'
Замена
И. Абдуллаев
️️️️
Н. Кипиани
71'
Замена
Д. Терновский
️️️️
И. Обухов
71'
Замена
И. Школик
️️️️
И. Улад Омар
71'
64'
Замена
Е. Макеев
️️️️
С. Абдуллахи
58'
Замена
Д. Ежков
️️️️
Г. Саркисян
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Галоян
Замена
И. Бериашвили
️️️️
С. Серченков
46'
46'
Замена
Д. Прищепа
️️️️
А. Вульфов
46'
Замена
И. Воробьев
️️️️
И. Логуа
45'
Желтая карточка
А. Вульфов
Желтая карточка
С. Серченков
37'
Замена
С. Серченков
️️️️
Б. Кавтарадзе
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
10
Данила Ежков
ЦФ
4-1-2-1-2
96
Обухов
8
Дудиев
29
Шахов
28
Байрыев
2
Пелих
6
Макаров
21
Махатадзе
11
Омар
7
Кипиани
17
Кавтарадзе
77
Минаев
3-3-1-2-1
96
Кузнецов
7
Логуа
2
Михайленко
24
Кахидзе
8
Майга
17
Абдуллахи
96
Вульфов
18
Кабахидзе
21
Галоян
18
Кертанов
99
Саркисян
7
Кипиани
77
Абдуллаев
77
Абдуллаев
7
Кипиани
96
Обухов
24
Терновский
24
Терновский
96
Обухов
Серченков
4
Бериашвили
4
Бериашвили
Серченков
11
Омар
20
Школик
20
Школик
11
Омар
17
Кавтарадзе
8
Серченков
8
Серченков
17
Кавтарадзе
18
Кертанов
96
Мальцев
96
Мальцев
18
Кертанов
96
Вульфов
35
Прищепа
35
Прищепа
96
Вульфов
17
Абдуллахи
34
Макеев
34
Макеев
17
Абдуллахи
7
Логуа
95
Воробьев
95
Воробьев
7
Логуа
99
Саркисян
10
Ежков
10
Ежков
99
Саркисян
Остались в запасе
Ротор
Велес
61
Илья Голосов
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
Главный тренер
Артем Куликов
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
Главный тренер
Денис Бушуев
Остались в запасе
61
Илья Голосов
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Денис Бушуев
Статистика матча Ротор - Велес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Игорь Князев (Курск)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Волгоград Арена
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